Referendum în Slovacia despre indemnizațiile pentru politicieni și instituțiile anticorupție
- Iuliu Vlădescu
- 4 iulie 2026, 21:15
Slovacii sunt chemați sâmbătă la urne pentru un referendum prin care decid dacă vor anula indemnizaţiile pe viaţă acordate prim-ministrului Robert Fico şi altor lideri politici după încheierea mandatelor, potrivit AP.
De asemenea, cetăţenii votează pentru redeschiderea biroului procurorului special şi a Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, instituţii care se ocupă de infracţiuni grave şi de corupţie.
Referendumul din Slovacia, inițiat printr-o petiție
Referendumul a fost iniţiat în urma unei petiţii organizate de Democraţi, un partid de opoziţie fără reprezentare parlamentară. Petiţia a fost semnată de peste 350.000 de cetăţeni din această ţară cu o populaţie de 5,4 milioane de locuitori, pragul impus de lege.
Un singur referendum din istoria Slovaciei — cel din 2003 privind aderarea ţării la Uniunea Europeană — a avut succes. Celelalte au eşuat din cauza prezenţei scăzute la vot. Sondajele indicau că rata de participare la vot de sâmbătă nu va atinge pragul necesar de 50%.
Prim-miniştrii slovaci şi preşedinţii parlamentului care au îndeplinit cel puţin două mandate au dreptul să primească o indemnizaţie pe viaţă — o sumă lunară egală cu salariile deputaţilor din Parlament — ca parte a măsurilor de sporire a securităţii pentru politicienii de vârf.
Indemnizația lui Fico, introdusă după tentativa de asasinat
Plăţile au fost introduse în urma unei tentative de asasinat comise de un extremist de stânga, în 2024, asupra lui Robert Fico, care a fost împuşcat şi rănit grav după o şedinţă a guvernului.
În 2024, parlamentarii slovaci au aprobat un plan al guvernului de coaliţie condus de Fico privind desfiinţarea Parchetului Special, care se ocupă de infracţiuni grave precum corupţia, crima organizată şi extremismul.
Guvernul a desfiinţat, de asemenea, unitatea de poliţie care se ocupa de astfel de infracţiuni.
Legislaţia a fost aspru criticată de opoziție și mii de slovaci au ieşit în repetate rânduri în stradă pentru a protesta față de această lege.
Premierul din Slovacia nu va vota la referendum
Robert Fico a fost atacat constant de cei care au pierdut alegerile încă de la revenirea sa la putere, în 2023, fiind acuzat că ar fi pro-rus.
Premierul Fico a declarat că nu va vota la acest referendum.