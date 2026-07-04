Slovacii sunt chemați sâmbătă la urne pentru un referendum prin care decid dacă vor anula indemnizaţiile pe viaţă acordate prim-ministrului Robert Fico şi altor lideri politici după încheierea mandatelor, potrivit AP.

De asemenea, cetăţenii votează pentru redeschiderea biroului procurorului special şi a Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, instituţii care se ocupă de infracţiuni grave şi de corupţie.

Referendumul a fost iniţiat în urma unei petiţii organizate de Democraţi, un partid de opoziţie fără reprezentare parlamentară. Petiţia a fost semnată de peste 350.000 de cetăţeni din această ţară cu o populaţie de 5,4 milioane de locuitori, pragul impus de lege.

Un singur referendum din istoria Slovaciei — cel din 2003 privind aderarea ţării la Uniunea Europeană — a avut succes. Celelalte au eşuat din cauza prezenţei scăzute la vot. Sondajele indicau că rata de participare la vot de sâmbătă nu va atinge pragul necesar de 50%.

Prim-miniştrii slovaci şi preşedinţii parlamentului care au îndeplinit cel puţin două mandate au dreptul să primească o indemnizaţie pe viaţă — o sumă lunară egală cu salariile deputaţilor din Parlament — ca parte a măsurilor de sporire a securităţii pentru politicienii de vârf.

Plăţile au fost introduse în urma unei tentative de asasinat comise de un extremist de stânga, în 2024, asupra lui Robert Fico, care a fost împuşcat şi rănit grav după o şedinţă a guvernului.

În 2024, parlamentarii slovaci au aprobat un plan al guvernului de coaliţie condus de Fico privind desfiinţarea Parchetului Special, care se ocupă de infracţiuni grave precum corupţia, crima organizată şi extremismul.

Guvernul a desfiinţat, de asemenea, unitatea de poliţie care se ocupa de astfel de infracţiuni.

Legislaţia a fost aspru criticată de opoziție și mii de slovaci au ieşit în repetate rânduri în stradă pentru a protesta față de această lege.

Robert Fico a fost atacat constant de cei care au pierdut alegerile încă de la revenirea sa la putere, în 2023, fiind acuzat că ar fi pro-rus.

Premierul Fico a declarat că nu va vota la acest referendum.