Islanda ar putea relua negocierile de aderare la UE

Islanda a deschis luni votul anticipat pentru referendumul programat la 29 august, în care cetățenii vor decide dacă țara trebuie să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană, întrerupte oficial în 2015. Sondajele arată o competiție strânsă între susținătorii și adversarii reluării procesului, relatează AFP.

Alegătorii islandezi pot vota anticipat începând de luni în referendumul privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Consultarea populară este programată la 29 august, iar întrebarea adresată alegătorilor este: ”Islanda trebuie să redeschidă negocierile de aderare cu Uniunea Europeană?”. Rezultatul nu va decide direct intrarea țării în UE, ci doar dacă autoritățile trebuie să reia negocierile întrerupte în urmă cu mai mult de un deceniu.

Opiniile sunt împărțite în Islanda, țară care are aproximativ 400.000 de locuitori. Un sondaj Gallup publicat la 29 iunie arăta că 52% dintre cele 1.993 de persoane intervievate susțineau reluarea negocierilor.

Restul de 48% se declarau împotriva redeschiderii discuțiilor privind aderarea la Uniunea Europeană. Diferența redusă dintre cele două tabere indică un rezultat dificil de anticipat înaintea referendumului din 29 august.

Islanda și-a depus candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2009, în contextul crizei financiare care a afectat puternic economia țării. Procesul de negociere a fost însă oprit, iar întreruperea a devenit oficială în 2015. O eventuală victorie a taberei favorabile reluării discuțiilor ar readuce în prim-plan negocierile dintre Reykjavik și instituțiile europene.

În cazul reluării negocierilor, cele mai dificile teme sunt așteptate să fie pescuitul și agricultura. Cele două sectoare au un rol important în economia Islandei și au reprezentat și în trecut surse de tensiune în discuțiile cu Uniunea Europeană.

Ministrul islandez de Externe, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, a vorbit despre aceste subiecte în timpul vizitei efectuate la 20 iulie de omologul său francez, Jean-Noël Barrot.

Ea a avertizat că va fi ”fermă” şi că va obţine ”un acord bun în pescuit” şi agricultură.

Deși nu este membră a Uniunii Europene, Islanda participă la Spațiul Economic European. Prin această apartenență, țara are acces la piața unică europeană și trebuie să preia o parte importantă a legislației adoptate la nivelul UE. Islanda face parte și din spațiul Schengen, însă nu este membră a Uniunii Vamale europene.

O eventuală victorie a taberei ”da” la referendumul din 29 august nu ar însemna aderarea automată la Uniunea Europeană. Rezultatul ar permite doar reluarea negocierilor dintre Islanda și UE.

Dacă discuțiile ar fi finalizate și ar fi obținut un acord de aderare, populația ar urma să fie chemată la un al doilea referendum, de această dată pentru a decide dacă Islanda intră efectiv în Uniunea Europeană.