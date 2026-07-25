Victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 pot primi o indemnizație lunară de 5.000 de lei, dar trebuie să îndeplinească o serie de condiții, potrivit Legii nr. 137/2026.

Victimele Mineriadei din iunie 1990 vor putea beneficia de o serie de drepturi reparatorii, printre care o indemnizație lunară de 5.000 de lei, reducerea cu cinci ani a vârstei standard de pensionare, tratamente și medicamente gratuite, precum și facilități fiscale și de transport.

Beneficiile nu vor fi acordate automat. Pentru a le primi, persoanele eligibile trebuie mai întâi să obțină recunoașterea oficială a calității de beneficiar. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Potrivit actului normativ, procedura începe prin depunerea unui dosar la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist (SSRML). Instituția urmează să aibă un departament special destinat victimelor Mineriadei, care va analiza cererile și documentele depuse.

Astfel, victimele Mineriadei pot solicita recunoașterea calității de beneficiar urmașii persoanelor decedate în timpul evenimentelor din 13-15 iunie 1990, persoanele rănite, precum și cele arestate sau reținute ca urmare a participării la acțiunile desfășurate în acea perioadă.

Dosarul trebuie să conțină, indiferent de categoria solicitantului, o cerere, actul de identitate, două fotografii și o declarație pe propria răspundere prin care persoana confirmă că nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de lege.

În funcție de situație, solicitantul trebuie să prezinte și documente oficiale care să dovedească rănirea, arestarea sau reținerea. În cazul urmașilor, este necesară dovada decesului persoanei în timpul evenimentelor din iunie 1990.

După analizarea cererii, SSRML va emite un certificat și o adeverință tipizată care atestă calitatea de beneficiar. Adeverința va fi transmisă ulterior casei de pensii competente, documentul reprezentând baza pentru acordarea indemnizației și a celorlalte drepturi prevăzute de lege.

În situația în care cererea este respinsă, decizia poate fi contestată în instanța de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Legea exclude de la acordarea drepturilor persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în justiție. De asemenea, nu pot beneficia de prevederile actului normativ persoanele care au făcut parte din aparatul de represiune sau din fosta Securitate, precum și membrii Consiliului Frontului Salvării Naționale.

Pe lista excluderilor se află și foștii demnitari ai Partidului Comunist Român, precum și persoanele declarate, prin hotărâri judecătorești definitive, colaboratori ori lucrători ai Securității.

Beneficiarii vor primi o indemnizație lunară reparatorie de 5.000 de lei, sumă care va fi indexată anual cu rata inflației. Ei vor putea, de asemenea, să se pensioneze cu cinci ani mai devreme, fără penalizare, dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani.

Printre celelalte drepturi se numără accesul gratuit la tratamente și medicamente în spitalele și bazele de tratament ale sistemului public, inclusiv în unitățile aparținând Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. Medicamentele vor putea fi obținute gratuit și prin medicul de familie.

Actul normativ mai prevede atribuirea fără plată a unui loc de veci, scutiri de taxe și impozite pentru locuință și un autoturism, precum și facilități de transport.

Drepturile acordate în baza Legii nr. 137/2026 nu vor fi considerate venituri, nu vor fi impozitate și nu vor influența acordarea altor drepturi sociale.

Deși legea stabilește cadrul general pentru acordarea beneficiilor, procedura completă urmează să fie definitivată. Modelele certificatelor și adeverințelor, precum și procedura de eliberare a acestora vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului după intrarea în vigoare a actului normativ.

În același timp, SSRML trebuie să pregătească modificările necesare pentru propria organizare, astfel încât să poată fi înființată structura care va analiza dosarele victimelor Mineriadei.

Una dintre principalele dificultăți ar putea apărea în cazul persoanelor care nu mai dețin documentele necesare. Legea condiționează recunoașterea calității de beneficiar de prezentarea unor înscrisuri oficiale care să dovedească rănirea, arestarea sau reținerea, însă de la evenimentele din 13-15 iunie 1990 au trecut 36 de ani.

Actul normativ nu precizează, deocamdată, ce soluții vor exista pentru situațiile în care documentele au fost pierdute sau nu mai pot fi obținute.