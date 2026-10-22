Noua Lege a pregătirii populației pentru apărare, cunoscută sub denumirea de Legea 5 din 2026, rămâne doar pe hârtie, deși a fost votată de parlamentari încă de acum un an. Implementarea ei este imposibilă în acest moment deoarece lipsesc actele subsecvente necesare. Mai exact, este nevoie de o hotărâre de guvern suplimentară care nu a fost adoptată din cauză că mai multe ministere nu au oferit avizele necesare, conform Libertatea.

Din acest motiv, aproximativ 3.500 de tineri români au fost lipsiți de posibilitatea de a urma o pregătire militară voluntară în cursul acestui an, în ciuda contextului de securitate marcat de al cincilea an de război la granițele țării.

Problema a fost adusă în atenția publică pe 7 octombrie, în cadrul exercițiului de mobilizare a rezerviștilor din Regiunea București și Ilfov. Cu această ocazie, generalul-maior Mircea Gologan, locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Apărării, a explicat că cadrul normativ nu se poate aplica în lipsa aprobării de către Guvern a actelor juridice subsecvente.

Măsura era menită să modifice și să completeze Legea numărul 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, vizând crearea unui corp de rezerviști voluntari cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Pentru anul 2026, Armata își propusese instruirea a până la 3.500 de voluntari în termen, având deja alocate resursele financiare prin legea bugetului de stat.

Planul prevedea ca fiecare voluntar să primească la finalizarea perioadei de pregătire echivalentul a trei salarii medii brute, adică o sumă de aproximativ 27.000 de lei. Cu toate acestea, Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a reușit să adopte hotărârea de guvern de aplicare până la data de 5 mai, moment în care a fost demis prin moțiune de cenzură.

Explicațiile privind întârzierea adoptării documentului vin din partea fostului ministru interimar al Apărării. Radu Miruță a arătat că actul normativ nu a ajuns pe masa Executivului condus de Bolojan până la finalul mandatului din cauză că nu au fost obținute toate avizele interministeriale necesare.

Conform unor surse din procesul de avizare, blocajele ar fi apărut la Ministerul Afacerilor Interne și la Ministerul Justiției, ambele instituții fiind conduse de Cătălin Predoiu. Fostul ministru a venit însă cu clarificări, menționând că instituția pe care a condus-o a trimis proiectul către Ministerul Apărării Naționale însoțit de anumite observații și recomandări care să ajute la adoptarea normelor de aplicare.

Ulterior, pe data de 8 octombrie, MApN a retransmis proiectul consolidat către MAI și celelalte instituții, solicitând un acord formal pe noua formă modificată, documentul fiind în analiză. În plus, Cătălin Predoiu a afirmat că la Ministerul Justiției nu figura înregistrată o astfel de hotărâre de guvern.

În prezent, odată cu schimbarea formulei guvernamentale, procedura de avizare a actului normativ va fi reluată, cel mai probabil, de la zero.