Avertisment important de la Ministerul Afacerilor Externe pentru românii care intenționează să meargă sau să tranziteze Italia în perioada următoare. În mai multe regiuni din peninsula italiană au loc proteste masive ale transportatorilor rutieri, manifestații anunțate până la data de 27 octombrie 2026. Acțiunile de protest au un impact direct asupra traficului rutier, fiind preconizate întârzieri semnificative și blocaje pe principalele artere de circulație.

Potrivit datelor transmise de reprezentanții diplomatici, mișcările de protest se desfășoară cu precădere în sudul țării și în zonele insulare, având efecte majore în regiunile Campania, Apulia, Calabria și Sicilia.

Perturbările cele mai severe ale traficului sunt semnalate în zona metropolitană Napoli, în special pe tronsoanele autostrăzilor A1 și A30. Pe aceste artere vitale, circulația autocamioanelor și a vehiculelor de mare tonaj poate fi restricționată temporar de către autorități sau blocată de coloanele de protestatari.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă tuturor cetățenilor români să evite pe cât posibil zonele în care au loc demonstrațiile și să își planifice călătoriile cu mare atenție. Înainte de a pleca la drum, este indicat să se verifice în prealabil starea traseului și condițiile de circulație, utilizând platformele oficiale de monitorizare a traficului în timp real, cum este portalul Autostrade per l'Italia.

De asemenea, românilor li se sugerează să instaleze aplicația Călătorește informat, dezvoltată de MAE pentru a furniza sfaturi utile și actualizări constante de călătorie.

Cetățenii români care se află pe teritoriul Italiei și au nevoie de sprijin sau informații pot apela numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 sau +39 06 835 233 74. Apelurile sunt preluat în regim de permanență de operatorii din cadrul Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru situații excepționale, de urgență sau cu caracter special, sunt disponibile linii telefonice directe oferite de fiecare oficiu consular, în funcție de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137