Traficul rutier a fost restricționat temporar pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu din București, după ce o porțiune din carosabil s-a surpat. Măsura a fost luată marți, 20 octombrie, pentru a permite efectuarea lucrărilor necesare remedierii problemei apărute pe traseul unei magistrale de termoficare, potrivit polițiștilor de la Rutieră.

Potrivit Brigăzii Rutiere, restricțiile vizează sensul de mers dinspre Bulevardul Ion Mihalache către Bulevardul Mărăști. Pentru a putea traversa zona afectată, conducătorii auto sunt direcționați pe linia de tramvai.

„În vederea remedierii unei surpări din partea carosabilă de pe traseul magistralei de termoficare, începând cu data de 20 octombrie a.c, au fost instituite restricții de trafic pe Bd. Mareşal Alexandru Averescu, sensul de mers dinspre Bd. Ion Mihalache către Bd. Mărăşti, traficul fiind deviat pe linia de tramvai”, a transmis Brigada Rutieră.

Restricțiile pot influența deplasarea conducătorilor auto care tranzitează zona, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să acorde o atenție sporită condițiilor de trafic. De asemenea, aceștia trebuie să urmărească indicatoarele temporare și să respecte indicațiile agenților de circulație.

Brigada Rutieră le recomandă participanților la trafic să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculele din față, astfel încât să poată frâna în siguranță, mai ales în apropierea porțiunii unde circulația a fost reorganizată.

„Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri”, au precizat autoritățile.

Până la remedierea surpării, traficul pe segmentul afectat se desfășoară potrivit restricțiilor instituite de polițiști. Șoferii care au drum în zonă trebuie să țină cont de devierea pe linia de tramvai și să adapteze viteza la condițiile de circulație.

Intervenția vizează remedierea deteriorării apărute pe traseul magistralei de termoficare. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte regulile temporare de circulație pentru a evita situațiile periculoase și pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.