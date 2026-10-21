Premierul francez Sébastien Lecornu urmează să se întâlnească miercuri, 21 octombrie, cu reprezentanții a cinci sindicate, pentru a discuta despre securitatea manifestațiilor, în contextul pregătirilor pentru un nou val de proteste în Franța, potrivit agenției AFP.

Șeful Guvernului a promis o mobilizare masivă a forțelor de ordine pentru sâmbătă, după violențele din weekendul precedent, soldate cu incendieri, jafuri și arestări.

Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor sociale generate de creșterea costului vieții și al criticilor privind modul în care autoritățile au gestionat tulburările. Guvernul încearcă să asigure desfășurarea manifestațiilor fără incidente, în timp ce poliția a instituit deja restricții în mai multe zone din Paris și din alte orașe.

Sébastien Lecornu a recunoscut în fața parlamentarilor că măsurile de securitate aplicate în timpul violențelor de săptămâna trecută nu au fost suficiente. Premierul a anunțat că autoritățile vor adopta o abordare mai fermă înaintea manifestațiilor programate pentru sâmbătă.

„Desfășurarea forțelor pentru sâmbăta viitoare va fi masivă”, a declarat șeful Guvernului francez.

Potrivit unei scrisori trimise organizațiilor sindicale, discuțiile de miercuri dimineață vizează identificarea modalităților prin care poate fi garantată „libertatea esențială de a manifesta”. Lecornu a atras atenția și asupra unor acțiuni considerate inacceptabile, despre care a afirmat că riscă să submineze desfășurarea protestelor.

La întâlnire urmează să participe și ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a cărui demisie, prezentată duminică după violențe, a fost respinsă de președintele Emmanuel Macron.

Pentru sâmbătă sunt anunțate proteste organizate de mișcarea „Vestele Galbene” și de elevii de liceu. Manifestațiile sunt legate de nemulțumirile privind creșterea costului vieții, într-un context social tensionat.

Sindicatele muncitorești au convocat, la rândul lor, o manifestație pentru 5 noiembrie. Reprezentanții elevilor nu au fost invitați la întâlnirea de miercuri cu premierul.

Protestele au loc cu aproximativ șase luni înaintea alegerilor prezidențiale, într-o perioadă în care scena politică franceză este marcată de polarizare și de îngrijorări privind capacitatea Guvernului de a gestiona tensiunile sociale și cheltuielile publice.

Autoritățile franceze au introdus restricții de circulație și interdicții privind organizarea adunărilor publice în mai multe zone. În Paris, măsurile vizează inclusiv Piața Republicii și cartierul comercial Les Halles, unde au fost impuse restricții nocturne.

De asemenea, au fost interzise temporar adunările publice pe Champs-Élysées, în apropierea unor clădiri publice și în gări. Poliția a introdus și restricții privind transportul recipientelor cu benzină sau gaz, după ce, în weekendul precedent, mai multe clădiri și magazine au fost incendiate.

Imaginile cu magazine jefuite, confruntări și clădiri publice cuprinse de flăcări au determinat mai multe state, printre care Statele Unite, China și Germania, să emită avertismente de călătorie pentru cetățenii lor aflați în Franța.

Unul dintre cele mai grave incidente a fost incendierea primăriei istorice din Limoges. Un bărbat suspectat că are legături cu extrema stângă a fost arestat în legătură cu acest caz, potrivit informațiilor prezentate în relatările despre anchetă.

Potrivit ministrului francez al Justiției, aproape 150 de persoane au fost arestate, iar peste 800 au fost aduse în fața instanțelor în legătură cu tulburările. Autoritățile sunt supuse unor critici din partea mai multor formațiuni politice, care cer explicații privind amploarea violențelor și răspunsul instituțiilor.

Parlamentarii francezi au convenit să lanseze o anchetă parlamentară pentru a analiza circumstanțele protestelor. Investigația urmează să examineze inclusiv eventualele deficiențe ale serviciilor de informații, tacticile folosite de poliție și nivelul de pregătire al Guvernului.

Lecornu a acuzat grupurile radicale de extremă stângă că ar fi pregătit un „plan insurecțional”, însă această afirmație trebuie diferențiată de concluziile unei anchete oficiale.

În paralel, turbulențele politice și îndoielile investitorilor privind controlul cheltuielilor publice au pus presiune asupra titlurilor de datorie ale Franței.