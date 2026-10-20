Fostul internațional francez Emmanuel Petit, campion mondial cu naționala Franței în 1998, a condamnat public incendiile, jafurile și distrugerile provocate în timpul protestelor din 17 octombrie 2026 și i-a cerut președintelui Emmanuel Macron să protejeze cetățenii care respectă legea. Într-un videoclip publicat pe Instagram, fostul mijlocaș a criticat atât grupurile violente, cât și clasa politică, pe fondul manifestațiilor împotriva creșterii costului vieții și a nemulțumirilor legate de serviciile publice.

Mesajul său, publicat după confruntările din mai multe orașe franceze, a făcut distincția între participanții la protestele pașnice și persoanele implicate în acte de vandalism și jafuri. Potrivit publicației franceze Le Parisien, Petit a înregistrat un videoclip de aproximativ patru minute în care și-a exprimat furia față de violențe și a criticat modul în care autoritățile gestionează situația.

Fostul jucător al echipelor Arsenal și AS Monaco a reacționat la imaginile cu magazine devastate, mașini incendiate și clădiri publice atacate în timpul manifestațiilor din Franța.

„Îi unește lașitatea. Distrug totul, incendiază totul, sparg totul, jefuiesc, fură, rănesc, agresează și insultă”, a declarat Petit, potrivit traducerii declarațiilor sale publicate de Fox News.

Acesta a afirmat că persoanele care comit asemenea fapte nu trebuie confundate cu cetățenii care participă la manifestații pentru a-și exprima nemulțumirile economice și sociale.

Protestele din 17 octombrie au avut loc în mai multe orașe franceze, inclusiv Paris, Marsilia, Lyon și Limoges. În unele zone, manifestațiile au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, incendieri și atacuri asupra unor spații comerciale și instituții publice.

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs la Limoges, unde primăria istorică a fost cuprinsă de flăcări. La Marsilia și Lyon au fost raportate, de asemenea, incidente violente și distrugeri.

În mesajul său, Emmanuel Petit a abordat și problema integrării imigranților, afirmând că îi apreciază pe străinii care respectă Franța și doresc să se integreze în societate.

În același timp, fostul internațional a criticat persoanele care, indiferent de originea lor, participă la acțiuni violente împotriva comunităților în care trăiesc.

„Îmi iubesc țara, îi iubesc pe toți străinii care îmi iubesc țara și care vor să se integreze”, a spus Petit.

Ulterior, acesta a folosit un limbaj dur la adresa celor pe care îi consideră responsabili pentru distrugerile provocate în timpul manifestațiilor. Declarațiile sale au vizat inclusiv cetățeni francezi implicați în violențe.

Mesajul fostului fotbalist a venit într-un moment în care protestele au readus în centrul dezbaterii publice probleme precum puterea de cumpărare, fiscalitatea, finanțarea serviciilor publice și siguranța cetățenilor.

Petit nu și-a limitat mesajul la condamnarea celor implicați în jafuri. El s-a adresat direct președintelui Emmanuel Macron și celorlalți reprezentanți ai clasei politice, cărora le-a cerut să acționeze pentru protejarea populației.

„Fiți foarte atenți la ceea ce veți face, la ceea ce veți spune și la modul în care îi veți proteja pe cetățenii onești din Franța”, a transmis fostul campion mondial.

Acesta a criticat și ceea ce consideră a fi lipsa resurselor pentru instituțiile esențiale ale statului, invocând poliția, armata, spitalele și școlile.

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„Astăzi nu sunt bani pentru poliție, nu sunt bani pentru armată, nu sunt bani pentru spitale, nu sunt bani pentru școli. În mod ciudat, singurul lucru care funcționează în Franța sunt taxele”, a afirmat Petit.

Declarațiile reflectă nemulțumirile sale față de politica fiscală și față de capacitatea autorităților de a asigura servicii publice eficiente. Aceste afirmații reprezintă poziția exprimată de fostul fotbalist și nu constituie, în sine, o evaluare independentă a bugetelor instituțiilor menționate.

Manifestațiile din 17 octombrie au fost organizate pe fondul creșterii costului vieții și al nemulțumirilor legate de educație și serviciile publice. Mobilizarea a reunit studenți, sindicaliști și alte categorii sociale, în timp ce grupuri violente au provocat incidente în mai multe localități.

Potrivit agenției France-Presse (AFP), autoritățile franceze au anunțat aproximativ 1.800 de arestări până în 18 octombrie, în urma evenimentelor din ziua precedentă. Ulterior, bilanțul comunicat de Ministerul francez de Interne a ajuns la 2.397 de persoane reținute sau arestate în legătură cu violențele din 17 octombrie, potrivit relatărilor presei internaționale.

Amploarea incidentelor a pus presiune asupra guvernului francez, în contextul tensiunilor sociale și al apropierii alegerilor prezidențiale din 2027. Autoritățile au condamnat actele de violență și au anunțat măsuri pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile.

Prin intervenția sa, Emmanuel Petit a cerut separarea clară a revendicărilor sociale legitime de actele de vandalism și jaf. El a susținut că nemulțumirile economice ale populației trebuie tratate de autorități, fără ca acestea să justifice atacurile asupra oamenilor, magazinelor sau instituțiilor publice.

Reacția fostului internațional readuce în atenție dezbaterea privind echilibrul dintre dreptul la protest, menținerea ordinii publice și responsabilitatea clasei politice în fața nemulțumirilor sociale.