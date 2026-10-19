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Guvernul din Franța ia în calcul declararea stării de urgență, iar primarii cer explicații

Guvernul din Franța ia în calcul declararea stării de urgență, iar primarii cer explicațiisursa: captură video
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Din cuprinsul articolului

Guvernul din Franța încearcă să preia controlul asupra situației de securitate din țară după un weekend marcat de violențe extreme, jafuri și confruntări de stradă. Autoritățile centrale au decis să aplice măsuri punctuale pentru restabilirea liniștii publice, în contextul în care tensiunile politice și sociale sunt în continuă creștere, conform Reuters.

Guvernul din Franța ia în calcul declararea stării de urgență, iar primarii cer explicații

Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a anunțat că a solicitat autorităților locale aplicarea unor restricții parțiale de circulație începând cu această seară. Decizia vine ca reacție directă la valul de proteste violente care a afectat numeroase localități din întreaga țară în ultimele zile.

Șeful executivului de la Paris a subliniat că obiectivul principal al administrației este revenirea la normalitate și garantarea siguranței cetățenilor, menționând posibilitatea unor măsuri și mai severe dacă situația o va impune.

Lecornu a declarat reporterilor că este „pe deplin hotărât să restabilească ordinea publică” şi a dat asigurări că, dacă declararea stării de urgenţă va fi considerată necesară, ar putea recurge la această măsură. Dar în acest moment, restricţiile parţiale de circulaţie par „mai adecvate”, a precizat el.

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Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu. Sursă foto: Facebook

Măsurile nu vor afecta întreg Parisul

Deși cadrul general al restricțiilor a fost conturat, oficialii nu au detaliat încă lista exactă a orașelor vizate și nici modalitatea concretă de aplicare a restricțiilor. Cu toate acestea, prim-ministrul a exclus din start posibilitatea blocării totale a capitalei franceze.

„Aceste restricţii trebuie să fie locale şi parţiale. Este exclus ca întreg Parisul să fie supus restricţiilor de circulaţie”, a declarat el. Pe de altă parte, din punct de vedere al evenimentelor majore, reprezentanții Ministerului de Interne au confirmat că agenda sportivă internațională nu va suferi modificări de ultim moment.

Ministrul de interne, Laurent Nunez, a declarat, de asemenea, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, că nu există planuri de a anula meciul de fotbal de marţi seara dintre Paris Saint-Germain şi Barcelona.

Primarii cer explicații, iar presiunea politică crește

Valul de violențe a stârnit nemulțumiri profunde la nivelul administrațiilor locale. Primarii marilor metropole franceze au criticat modul în care cabinetul de la Paris a gestionat dispozitivele de siguranță și au solicitat clarificări urgente din partea executivului cu privire la lipsa de pregătire a forțelor de ordine în fața jafurilor și a distrugerilor din weekend.

Tensiunile actuale vin pe fondul unui climat social deja inflamat de săptămâni de manifestații studențești, presărate periodic cu izbucniri de violență stradală. Această criză de securitate se desfășoară într-un moment extrem de sensibil, cu doar șase luni înaintea alegerilor prezidențiale, suprapunându-se peste dificultățile economice accentuate și creșterea datoriei publice.

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