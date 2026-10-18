Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promis măsuri judiciare împotriva celor care au comis acte de vandalism și jafuri în mai multe orașe mari, în urma unei zile marcate de violențe. Într-un discurs adresat duminică seara cetățenilor francezi, liderul de la Paris a cerut explicații privind modul în care serviciile de informații au anticipat evenimentele și a anunțat măsuri de sprijin pentru comercianții afectați.

„Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie”, a declarat Emmanuel Macron, avertizând că persoanele care au încercat să răstoarne Republica vor trebui să răspundă pentru faptele lor.

Președintele francez a cerut însă să nu fie confundați autorii actelor de vandalism cu manifestanții care și-au exprimat revendicările. El a recunoscut că îngrijorările privind costul vieții și scumpirea carburanților sunt legitime.

Macron a pus creșterea prețurilor la carburanți pe seama consecințelor conflictului din Golful Persic, la care Franța nu a participat. El a anunțat că își va continua, începând de luni, demersurile diplomatice în țările din Golf pentru a asigura aprovizionarea Franței cu combustibil și gaze.

Emmanuel Macron a cerut Guvernului să analizeze evenimentele de sâmbătă și să stabilească ce măsuri sunt necesare pentru ca asemenea violențe să nu se repete. Președintele a pus accentul pe informațiile disponibile înaintea incidentelor și pe capacitatea autorităților de a anticipa desfășurarea acestora.

„Aștept răspunsuri clare și se va asigura transparență deplină”, a declarat șeful statului, precizând că l-a însărcinat pe ministrul de Interne să clarifice circumstanțele în care s-au produs violențele.

Macron a mai anunțat că anchetele vor fi desfășurate cât mai repede posibil, cu toată diligența necesară.

Președintele francez și-a exprimat furia și rușinea față de actele de vandalism și a transmis un mesaj de sprijin forțelor de ordine, persoanelor rănite și familiilor acestora, precum și comercianților afectați.

„În numele dumneavoastră, exprim sprijinul națiunii față de forțele noastre de ordine și de securitate internă. Acestea au rezistat și au făcut tot ce le-a stat în putință”, a afirmat Emmanuel Macron.

Liderul francez a dat asigurări că niciun comerciant și niciun artizan afectat de violențe nu va fi lăsat să facă față singur consecințelor.

Începând de luni, prim-ministrul va conduce o celulă de criză pentru mobilizarea rapidă a ajutoarelor și sprijinirea persoanelor afectate de incidente.