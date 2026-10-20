Serviciile de informații din Franța au atribuit grupărilor de ultra-stânga și extremei stângi radicale responsabilitatea pentru violențele produse sâmbătă, în mai multe zone ale țării. Potrivit unei surse din domeniul securității, citate de AFP, la incidente au participat și tineri din cartiere defavorizate, unii dintre aceștia fiind implicați în jafuri.

Autoritățile franceze consideră că evenimentele au scos la iveală o asociere neobișnuită între activiști radicali și grupuri de tineri care au participat la acte de vandalism și jafuri. Serviciile de informații fac însă distincția între persoanele implicate în atacurile asupra instituțiilor și forțelor de ordine și cele care au profitat de haos pentru a fura.

Serviciile de informații franceze includ Partidul Comunist Francez (PCF) și formațiunea La France Insoumise (LFI) în categoria extremei stângi. Potrivit sursei citate, reprezentanți ai LFI au participat la marșuri, inclusiv la Paris, însă formațiunea nu ar fi fost implicată în incidentele violente.

În schimb, autoritățile consideră că grupările de ultra-stânga și cele de extremă stângă radicală au avut un rol important în violențele de sâmbătă.

Potrivit estimărilor serviciilor de informații, ultra-stânga numără aproximativ 5.000 de activiști cunoscuți. Aceasta reunește „grupuri mici radicale şi violente, care operează în afara sferei democratice şi republicane”.

Sursa din domeniul securității identifică trei categorii principale în această mișcare: grupările antifa, considerate cele mai numeroase, anarho-autonomiștii și anarhiștii, cea mai veche dintre aceste mișcări.

Serviciile de informații folosesc termenul „extrema stângă radicală” pentru a descrie activiști care desfășoară „acţiuni violente pe teren” conform unei „metode bine definite”.

În această categorie sunt incluse organizații precum NPA și Revoluția Permanentă, care se află „puţin sau deloc în afara partidelor politice consacrate”, potrivit unei surse din domeniul securității.

Aceeași sursă susține că membrii acestei mișcări au format grupuri mici și mobile în diferite zone ale capitalei franceze, cu scopul de a participa la manifestații neautorizate.

Deși cele două categorii au obiective și structuri diferite, serviciile de informații consideră că ultra-stânga și extrema stângăradicală și-au unit forțele sâmbătă. Acestea sunt considerate responsabile pentru atacurile asupra forțelor de ordine și a unor simboluri ale statului, printre care primăriile.

În ceea ce privește jafurile, autoritățile franceze iau în calcul implicarea mai multor categorii de persoane. Printre acestea s-ar număra tineri mobilizați prin intermediul rețelelor sociale, persoane din cartiere defavorizate, unii participanți la mișcarea Vestele Galbene și protestatari cu un nivel mai ridicat de implicare politică.

Potrivit sursei din domeniul securității, o parte dintre cei implicați ar fi participat la incidente din oportunism, profitând de situația creată pe străzi.

Evaluarea serviciilor franceze indică o diferență între obiectivele grupărilor radicale și motivațiile unei părți dintre participanții la jafuri. În timp ce primele ar fi urmărit destabilizarea instituțiilor, unii dintre tineri ar fi profitat de violențe pentru a fura.

Sursa citată de AFP susține că obiectivul ultra-stângii ar fi fost de „a crea anarhie, de a dărâma instituţiile prin atacarea unor prefecturi sau primării, iar tinerii au constituit combustibilul”.

Autoritățile consideră că asocierea dintre grupările radicale și tinerii din cartiere reprezintă un element neobișnuit al violențelor de sâmbătă.

Potrivit aceleiași surse, „această alianţă între ‘ultra-stângă’, ‘extrema stângă radicală’ şi tinerii din cartiere este fără precedent”.

Evaluarea serviciilor de informații separă astfel atacurile îndreptate împotriva instituțiilor și forțelor de ordine de jafurile comise de persoane care ar fi profitat de haosul provocat de manifestații.