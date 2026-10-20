Trump: Parisul va fi în curând un oraș musulman

Președintele american Donald Trump a prezis luni că Parisul va deveni „un oraș musulman foarte curând”, acuzând imigranții că au provocat un val șocant de revolte și jafuri, potrivit The New York Post.

Trump l-a îndemnat pe președintele francez Emmanuel Macron să reducă migrația în țară și să „îi scoată pe acei oameni răi” - referindu-se astfel la propria sa campanie de deportare în masă din SUA.

„I-am spus cu mult timp în urmă: «Faci o mare greșeală în Franța. Lași pe toată lumea să intre. Toată lumea intra»”, le-a spus Trump reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru un miting de campanie în Kansas.

„După cum știți, Parisul va fi în curând un oraș musulman. I-am spus lui Emmanuel: «Ar trebui să vă închideți granițele».”

Donald Trump a declarat că l-a îndemnat pe Macron să pună capăt migrației în masă în Franța de ani de zile, spunând: „Granițele sale sunt o problemă”.

Trump a făcut această remarcă despre Paris când un reporter l-a întrebat pe Macron despre cum acesta a dat vina pe războiul liderului american cu Iranul pentru nemulțumirea națiunii sale, care a crescut costurile globale ale combustibililor.

„Dacă Europa nu își închide granițele și nu îi scoate pe infractori, cum ar fi oamenii care protestează, Europa este terminată. Europa trebuie să își închidă granițele, așa cum le spun de 10 ani”, a adăugat Trump.

„Trebuie să-și închidă granițele și să-i scoată pe cei care își urăsc țările, pentru că altfel sunt terminați. Nu vor avea nicio șansă de supraviețuire”, a continuat el.

Protestele în masă au început în Franța luna trecută din cauza condițiilor din școli și s-au extins pentru a se concentra pe costul vieții și inflație. Sâmbătă, aproximativ 500.000 de oameni au protestat în toată Franța înainte ca grupuri mai mici să jefuiască până la 2.000 de magazine, să atace poliția și să declanșeze incendii în toată țara.

Imaginile au arătat jefuitori din diverse grupuri rasiale și etnice, dar foarte mulți purtând simboluri asociate islamismului radical și terorismului palestinian.

Aproximativ 10% din Franța este musulmană, cu un procent puțin mai mare la Paris. Majoritatea sunt imigranți sau descendenți ai unor persoane din fostele părți ale Africii și Orientului Mijlociu conduse de Franța.

Trump a spus că Franța trebuie să elimine imigranții care „urăsc țara - Urăsc clădirile. Urăsc oamenii. Urăsc arta. Trebuie să-și închidă granițele și trebuie să-i elimine pe acei oameni răi”.

Marine Le Pen, candidată la președinție la alegerile franceze din aprilie, a temperat criticile la adresa musulmanilor în general, scriind joi pe X, înainte de creșterea violenței, că „Islamul este compatibil cu Republica; am spus-o de zece ori”.

Trump a declarat pe 6 octombrie că protestele tot mai numeroase au legătură cu „dorința islamului de a prelua controlul asupra unei țări cândva mărețe”.

„Europa este terminată. Europa trebuie să își închidă granițele, așa cum le spun de 10 ani”, a adăugat Trump.