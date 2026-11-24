Executivul a adoptat marți o ordonanță de urgență menită să modernizeze modul în care sunt gestionați banii publici și să asigure respectarea țintei de deficit bugetar. Actul normativ reglementează utilizarea Sistemului Informatic eBuget_NG, aduce modificări substanțiale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și introduce o serie de măsuri bugetare urgente pentru finalul acestui an, fiind totodată o condiție esențială pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform news.ro.

Potrivit reprezentanților Guvernului, reforma vizează două direcții principale: operaționalizarea completă a platformei digitale eBuget_NG și actualizarea legislației finanțelor publice, astfel încât procesul bugetar să devină mai flexibil, mai transparent și mai ușor de monitorizat.

Digitalizarea procesului bugetar urmărește eficientizarea modului în care sunt planificate și cheltuite fondurile statului, precum și îmbunătățirea comunicării între instituțiile publice.

”Sistemul Informatic eBuget_NG este un instrument extrem de util în procesul de programare, elaborare, aprobare şi monitorizare a bugetului, deoarece se direcţionează alocările bugetare spre priorităţi bine definite, se realizează centralizarea bugetelor ordonatorilor principali de credite din administraţia publică centrală în vederea elaborării planului bugetar- structural naţional pe termen mediu, a strategiei fiscal-bugetare, a limitelor bugetare. Sistemul Informatic eBuget_NG este administrat de către Ministerul de Finanţe, iar procedura de funcţionare va fi aprobată prin ordin al ministrului de finanţe în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ”, precizează Guvernul.

Conform noilor reguli, utilizarea interfeței grafice a sistemului (GUI – Modul B și Modul A) devine obligatorie pentru ordonatorii principali de credite și, la solicitarea acestora, pentru cei secundari și terțiari. Aceeași obligație revine și Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice, Administrațiilor Județene ale Finanțelor Publice (DGRFP/AJFP), precum și structurilor de specialitate din Ministerul Finanțelor.

”Ministerul Finanţelor gestionează Registrul utilizatorilor şi Registrul utilizatorilor finali. Utilizatorii au obligaţia de a actualiza datele de identificare în maximum 5 zile lucrătoare de la orice modificare. Documentele transmise poartă semnătura electronică calificată a conducătorului instituţiei sau a persoanei delegate, prevăzându-se transmiterea letrică doar în cazuri extrem de bine definite”, mai arată Executivul.

Nerespectarea acestor prevederi și a noilor proceduri digitale va atrage sancțiuni, potrivit actului normativ.

Pe lângă digitalizare, ordonanța actualizează Legea nr. 500/2002, incluzând explicit în sfera acesteia bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii ale unor instituții publice, bugetele activității de privatizare și bugetul Fondului pentru mediu. Totodată, se definesc clar termeni precum Balanța fluxurilor financiare în relația cu Uniunea Europeană (BFN), dezangajarea cheltuielilor, rezervarea și ajustarea creditelor sau proiectele de investiții semnificative. O altă noutate este obligativitatea testării cunoștințelor în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC) pentru cei care candidează la funcția de conducător al compartimentului financiar-contabil.

Executivul a modificat și calendarul anual de elaborare a bugetului de stat, introducând o etapă preliminară în care ordonatorii principali de credite trebuie să trimită proiecții bazate pe indicatorii Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Noile termene sunt următoarele:

30 iulie: transmiterea proiecției preliminare de buget și a estimărilor pe 3 ani în eBuget_NG;

30 august: înaintarea de către Ministerul Finanțelor către Guvern a limitelor de cheltuieli;

1 septembrie: transmiterea scrisorii-cadru către ordonatorii principali de credite;

30 septembrie: depunerea propunerilor de buget și a anexelor în eBuget_NG;

1 noiembrie: depunerea proiectelor legilor bugetare la Guvern;

15 noiembrie: supunerea proiectelor spre adoptare Parlamentului.

”Cheltuielile de investiţii din programele de investiţii publice sunt asociate direct programelor bugetare şi măsurilor aferente, iar ordonatorii principali de credite au obligaţia completării fişelor de monitorizare în eBuget_NG şi a transmiterii rapoartelor de performanţă semestriale şi anuale, conform metodologiei aprobate prin hotărâre a Guvernului Se reglementează etapele de rezervare, ajustare şi dezangajare a creditelor, permiţând reutilizarea sumelor economisite în acelaşi an bugetar, precum şi alte operaţiuni referitoare la finanţele publice şi la utilizarea donaţiilor şi sponsorizărilor primite de instituţiile publice”, mai arată Guvernul.

Ordonanța de urgență include și o serie de măsuri punctuale aplicabile până la finalul anului 2026, menite să deblocheze plățile în administrația locală și să permită o mai bună gestionare a economiilor bugetare.

Astfel, economiile realizate de ordonatorii principali de credite până la data de 10 decembrie 2026 vor putea fi redirecționate, prin Hotărâre de Guvern, către alte cheltuieli curente, de capital sau operațiuni financiare.

De asemenea, autoritățile locale primesc o gură de oxigen pentru plata datoriilor. Termenul-limită până la care primăriile, instituțiile subordonate și spitalele publice locale pot depune cereri la administrațiile finanțelor publice pentru mecanismul de compensare a plăților restante a fost prelungit de la 25 noiembrie la 2 decembrie 2026. Măsura vizează stingerea arieratelor în valoare totală de 2 miliarde de lei, iar în acest mecanism vor putea fi incluse plățile restante înregistrate până la 31 octombrie 2026, față de termenul anterior de 30 septembrie.

Nu în ultimul rând, în anul 2026, economiile înregistrate la sumele defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivel de județe, municipii, orașe, comune și sectoare ale Capitalei vor putea fi folosite pentru alte categorii de cheltuieli finanțate din aceeași sursă. Condiția impusă de Guvern este ca aceste economii să se mențină până la sfârșitul anului, astfel încât să nu apară noi plăți restante la capitolele de unde au fost diminuate fondurile.