Câțiva zeci de mineri transferați de la Mina Lupeni la Mina Vulcan, din județul Hunedoara, au rămas în subteran marți dimineață, 20 octombrie 2026, după încheierea schimbului de noapte. Protestul a fost declanșat de nemulțumirile privind diferențele salariale constatate după transfer, iar situația a afectat și activitatea schimbului de dimineață.

Potrivit informațiilor, minerii au decis să nu iasă la suprafață după ora 6:00, când ar fi trebuit să încheie programul. O parte dintre angajații din schimbul următor nu au mai ajuns la locurile de muncă, în condițiile în care protestul a perturbat desfășurarea activității în subteran.

Nemulțumirile au apărut după ce angajații transferați de la Mina Lupeni au primit primele fișe de plată aferente activității desfășurate la Mina Vulcan. Minerii au constatat diferențe salariale față de veniturile pe care le aveau la fostul loc de muncă, potrivit publicației locale Gazeta de dimineață.

Conform informațiilor publicate de presa locală, diferențele ar fi de câteva zeci de lei pentru funcții comparabile. Angajații contestă aplicarea grilei salariale de la Vulcan, în condițiile în care, înainte de transfer, erau încadrați la exploatarea minieră Lupeni.

Deși diferențele semnalate sunt relativ mici ca valoare individuală, situația a generat nemulțumiri în rândul salariaților transferați, care solicită clarificări privind modul de stabilire a salariilor.

Transferul angajaților are loc în contextul procesului de închidere a Minei Lupeni. Aproximativ 50 de salariați au fost mutați la Mina Vulcan, unde urmează să își continue activitatea.

Potrivit informațiilor disponibile, minerii au solicitat transferul pentru a putea lucra în continuare până la îndeplinirea stagiului de cotizare necesar pensionării. Documentele aferente transferului au fost semnate cu aproximativ o lună înainte de izbucnirea protestului.

Nemulțumirile au devenit evidente după primirea primelor documente de plată, moment în care angajații au putut compara veniturile de la noul loc de muncă cu cele încasate anterior.

Situația de la Mina Vulcan nu este primul conflict apărut în rândul minerilor în urma transferurilor de personal. În august 2026, angajați din schimburile I și II au rămas în subteran, nemulțumiți de modul în care era decontat transportul după mutarea personalului.

Cele două episoade evidențiază problemele administrative și financiare care pot apărea în procesul de redistribuire a angajaților între exploatările miniere. Pentru salariații aflați în pragul pensionării, continuitatea activității și condițiile financiare asociate transferului reprezintă aspecte importante.

Refuzul minerilor din schimbul de noapte de a ieși la suprafață a avut efecte și asupra schimbului programat să înceapă la ora 6:00. O parte dintre angajații care urmau să intre în subteran nu au mai ajuns la locurile de muncă, potrivit relatărilor publicate marți dimineață.

Până la clarificarea situației, rămân importante discuțiile dintre angajați și conducerea unității privind diferențele salariale și criteriile de încadrare aplicate după transfer. Informațiile disponibile nu precizează dacă au fost convenite măsuri pentru soluționarea revendicărilor sau când urma să fie reluată activitatea în condiții normale.

Protestul de la Mina Vulcan readuce în atenție dificultățile întâmpinate de angajații transferați în contextul restructurării sectorului minier din Valea Jiului, în special în ceea ce privește păstrarea condițiilor salariale și continuitatea activității până la pensionare.