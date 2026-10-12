Premierul desemnat Luca Niculescu, fost jurnalist cu o carieră de două decenii, a rememorat un episod dramatic din trecutul său de teren. Totul s-a întâmplat în timpul unui dialog televizat, când jurnalista Loredana Chimoiu i-a adus aminte de momentele tensionate de la Mineriada din anul 1999, când acesta i-a sărit în ajutor pentru a o scăpa din mijlocul protestatarilor violenți.

La acea vreme, Luca Niculescu lucra la radioul RFI și acoperea evenimentele din teren. Într-un moment de extremă tensiune la Târgu Jiu, ortacii nemulțumiți s-au năpustit asupra reprezentanților presei, iar viitorul premier a intervenit prompt pentru a-și proteja colegă de breaslă.

Tensiunile erau la cote maxime în Târgu Jiu la scurt timp după semnarea acordului istoric. O parte dintre ortaci refuzau să accepte încetarea protestelor și își doreau să continue deplasarea spre Capitală, îndreptându-și furia către jurnaliștii prezenți la fața locului.

Cei doi jurnaliști au fugit spre sediul prefecturii, acolo unde era instalat un dispozitiv de protecție al forțelor de ordine. După o săptămână petrecută pe drumuri alături de protestatari, în condiții extrem de dificile, înfățișarea lui Luca Niculescu i-a indus în eroare pe jandarmi.

„Am luat-o și am împins-o. Eram destul de aproape de prefectură, la vreo 200 de metri, și am fugit împreună către prefectură. Eu eram deja de șase sau șapte zile pe drum cu minerii. Plecasem alături de ei de la Petroșani și îi urmasem pe Defileul Jiului, la Costești și așa mai departe. Am ajuns în fața prefecturii, unde era un lanț de jandarmi.

Am împins-o pe Loredana, ea a trecut de jandarmi, iar noi eram cu minerii în spate. Eu aveam o haină groasă de piele și mai primeam din când în când câte o lovitură, doar că jandarmii nu mă lăsau să intru, nu mă lăsau să trec. Credeau că sunt unul dintre agresori, pentru că, după o săptămână de stat pe stradă, vă imaginați cum arătam. Așa că am rămas acolo, luând bastoane”, a continuat premierul desemnat.

Comportamentul jandarmilor a fost marcat de confunzia momentului, în timp ce loviturile continuau să vină din spatele cordonului. Salvarea lui Luca Niculescu a fost posibilă doar datorită intervenției rapide a Loredanei Chimoiu, care le-a explicat oamenilor legii că bărbatul blocat afară este tot ziarist.

„Jandarmii erau puțin derutați. Loviturile veneau de la mineri. Și Loredana a strigat: „Este ziarist, e ca mine, lăsați-l!”. Atunci, ea m-a tras în partea cealaltă, în zona de siguranță. Deci, mulțumesc, Loredana, pentru această amintire. Într-adevăr, nu cred că ne-am mai revăzut de atunci. Au fost niște zile foarte, foarte agitate”, a adăugat acesta.

Pornind de la această amintire din trecutul său jurnalistic, premierul desemnat a subliniat că nicio formă de violență împotriva celor care își fac meseria în presă nu poate fi justificată, făcând totodată un apel la responsabilitatea limbajului folosit în spațiul public.

„Protestele pot fi justificate, violențele nu sunt niciodată justificate. Nu poate exista un scenariu în care jurnaliștii să fie loviți, agresați sau insultați pentru că își fac meseria. Trebuie lucrat în continuare cu cei care cred în democrație. Trebuie făcut în așa fel încât forțele de ordine, care își fac treaba și trebuie să și-o facă în continuare, să poată asigura protecția oamenilor.

Dar trăim, cum s-a spus, într-o societate din ce în ce mai violentă, și nu este vorba numai despre societatea românească. Să nu uităm ce se întâmplă zilele acestea și în alte părți. De exemplu, cred că este și o responsabilitate a noastră, a presei. Cuvintele sunt și ele arme. Trebuie să fim atenți la ce cuvinte folosim, dar, indiferent de cuvintele pe care le-am folosit, acestea nu trebuie să fie răsplătite prin violență”, a încheiat Luca Niculescu.