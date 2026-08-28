Jurnalista și profesoara universitară Brîndușa Armanca a murit vineri, la vârsta de 72 de ani. Decesul a fost anunțat de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, la doar câteva săptămâni după ce jurnalista primise titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara.

Primăria Timișoara a transmis că Brîndușa Armanca a fost una dintre vocile importante ale presei și culturii din oraș. Dominic Fritz a transmis, într-un comunicat, că Timișoara și România au pierdut „un reper de profesionalism și curaj civic” și a amintit implicarea jurnalistei în promovarea valorilor Proclamației de la Timișoara, precum și în susținerea libertății de exprimare și a dialogului public.

Titlul de Cetățean de Onoare îi fusese acordat în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Timișoarei, pe 3 august 2026. Jurnalista se număra printre cele șase personalități propuse de primarul Dominic Fritz pentru această distincție. Propunerea fusese anunțată de municipalitate în luna iulie.

Brîndușa Armanca s-a născut în 1954, la Câmpulung Moldovenesc, și a debutat în presă în 1978, la revista „Orizont” din Timișoara. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara și a obținut titlul de doctor în filologie la Universitatea din București.

Activitatea sa jurnalistică a inclus colaborări cu publicații precum „Expres”, „Orizont” și „Averea”, precum și cu Radio Europa Liberă. A fost, de asemenea, director coordonator editorial al Grupului de Presă „Ziua”.

Între 1997 și 2003, Brîndușa Armanca a condus Studioul Teritorial TVR Timișoara. În această perioadă a realizat și documentare despre Timișoara și Banat, între care „Timișoara rozelor”.

Brîndușa Armanca a avut și o activitate îndelungată în învățământul universitar. A predat jurnalism la Universitatea de Vest din Timișoara, unde s-a numărat printre fondatorii secției de jurnalistică, iar ulterior a fost profesor universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. A predat discipline precum etica jurnalistică și legislația presei, jurnalismul de televiziune și producția TV.

Activitatea sa universitară s-a concentrat și pe formarea viitorilor jurnaliști. În biografia publicată de Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Timișoara sunt menționate, între altele, activitatea sa de lector universitar la Universitatea de Vest și funcția de șef al secției de jurnalistică în perioada 1996-1998.

Un alt capitol important al carierei sale a fost perioada petrecută la conducerea Institutului Cultural Român din Budapesta, între 2006 și 2012. În această perioadă, Brîndușa Armanca a fost implicată în proiecte de diplomație culturală și în promovarea culturii române în Ungaria. Între 2010 și 2011 a deținut și președinția EUNIC Hungary, organizația care reunea institute culturale europene din Ungaria.

Brîndușa Armanca a publicat volume dedicate jurnalismului, mass-media, istoriei recente și spațiului cultural bănățean. Printre titlurile menționate în biografia sa se numără „Televiziunea regională în România”, „Ghid de comunicare pentru jurnaliști și purtători de cuvânt”, „Media culpa” și „Istoria recentă în mass-media. Frontieriștii”. Unele dintre lucrările sale au fost traduse și în limba maghiară.

A realizat și numeroase producții de televiziune, unele dintre documentarele sale fiind premiate în țară și în străinătate. Pentru activitatea sa a primit, între altele, Distincția Culturală a Academiei Române, în 2005, și o distincție pentru merit cultural din partea Ministerului Culturii din Ungaria, în 2012.

Brîndușa Armanca a fost implicată și în organizații civice și profesionale. A fost vicepreședinte al Societății Timișoara și membră a Grupului pentru Dialog Social, iar în biografiile sale sunt menționate și participarea la organizații internaționale din domeniul comunicării și jurnalismului.