Noile dosare ale lui Călin Georgescu. Ori la bal, ori la spital!

Ediție de colecție Contrapunct pe canalul Hai România! Jurnaliștii Dan Andronic, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni se așază la masa dezvăluirilor pentru a secționa, fără ocolișuri, cel mai fierbinte și controversat subiect al ultimelor zile: noile dosare și acțiuni judiciare care îl vizează pe Călin Georgescu. După turnura spectaculoasă a evenimentelor recente și ultimele mutări de pe tabla de șah politic și judiciar, situația devine critică: este un moment de tipul „ori la bal, ori la spital”.

Asistăm la o încercare orchestrată de scoatere din joc sau la o confruntare decisivă cu sistemul? Ce se află în spatele noilor anchete, ce mize ascund aceste dosare aprinse la foc automat și cine trage, de fapt, sforile în culise? 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.