Guvernele și agențiile internaționale au cerut site-urilor web să remedieze două defecte critice de securitate cibernetică în limbajul de programare PHP, pe care se bazează o mare parte a internetului, potrivit BBC. Problema este atât de mare încât s-a cerut ca inclusiv site-uri guvernamentale să fie închise.

Vulnerabilitățile au fost descoperite în limbajul de programare PHP, o corecție fiind emisă miercuri după-amiază.

Mai multe agenții de securitate cibernetică au îndemnat organizațiile care nu pot aplica corecțiile la timp să ia în considerare închiderea site-urilor lor, lăsând organisme precum guvernul finlandez, consiliul Edinburgh și BBC cu paginile de internet offline.

Defectiunile au fost descoperite de AI, firma de securitate cibernetică Wiz afirmând că acestea sunt „cele mai severe vulnerabilități descoperite vreodată” de această tehnologie, care remodelează peisajul cibernetic.

Finlanda a închis temporar serviciile web publice ale guvernului, în timp ce agenția de securitate cibernetică din Olanda a declarat că își scoate propriul site web offline din cauza vulnerabilităților.

Agenția Națională de Securitate din SUA a emis sfaturi similare despre X pentru ca organizațiile să își scoată sistemele offline dacă nu pot actualiza cu corecția.

„Aceste vulnerabilități oferă adesea o cale directă către sistemul de fișiere sau baza de date a serverului”, a scris aceasta.

Între timp, Casa Albă a declarat că agențiile federale colaborează cu laboratoare de AI de top pentru a accelera rezolvarea problemei.

Și, într-o postare pe X, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a îndemnat oamenii să verifice dacă site-urile lor web disponibile publicului rulează pe PHP.

Fundația Wikimedia, care administrează enciclopedia online Wikipedia, a declarat că abordează vulnerabilitățile de securitate.

„Am dezactivat o serie de alte sisteme ca măsură de precauție până când acestea pot fi corectate în siguranță”, a precizat aceasta.

Acest lucru a făcut ca unele persoane să nu poată accesa părți din Wikipedia miercuri.

Site-ul web al consiliului din Edinburgh a devenit, de asemenea, inaccesibil, la fel și site-urile online pentru mai multe programe BBC, inclusiv Doctor Who și The Traitors.

Alte site-uri web, inclusiv platforma de artă DeviantArt, au declarat că sunt „temporar indisponibile pentru întreținere”, fără a specifica motivul.

Vulnerabilitățile au fost descoperite de cercetători în securitate cibernetică de la firmele Calif și Wiz.

Calif, împreună cu PHP Foundation, au făcut parte dintr-un program inițiat de OpenAI numit Patch the Planet.

Prin intermediul acestui program, li s-a oferit acces la instrumentele avansate de inteligență artificială ale companiei pentru a găsi și remedia defectele din limbajul de dezvoltare web.

OpenAI a declarat într-o postare pe blog că descoperirea a fost „una dintre cele mai impactante probleme de securitate din memoria recentă”. A adăugat că un cercetător intern al companiei a descoperit, de asemenea, problema cam în aceeași perioadă cu celelalte firme.

Defectiunile au rămas nedetectate timp de mai bine de un deceniu. Până în august, după câteva săptămâni de utilizare a instrumentelor avansate de inteligență artificială, acestea au fost descoperite.

„Modelele de frontieră au fost esențiale pentru a face acest proces practic, permițându-ne să dezvoltăm și să adaptăm exploit-uri funcționale în mai multe aplicații în câteva ore”, a declarat Wiz într-o postare pe blog.

Se estimează că „aproximativ 70%” din internet este afectat.

Deși Fundația PHP intenționa să își publice descoperirea la sfârșitul acestei luni, împreună cu o soluție completă pentru problemă, denumită de obicei de dezvoltatorii de software „patch”, detaliile despre defecțiune au fost divulgate pe rețelele de socializare marți.

Acest lucru a forțat Fundația PHP să facă un anunț rapid despre vulnerabilitate și amploarea sa uriașă.

Institutul Național pentru Sănătate Publică și Mediu din Olanda, o agenție a guvernului olandez, și-a închis site-ul web.

În mod similar, site-ul web al Tweede Kamer, camera inferioară a parlamentului națiunii, a devenit inaccesibil.

Centrul Național de Securitate Cibernetică (NCSC) din Marea Britanie, precum și omologii săi din UE și Australia, i-au îndemnat pe cei care utilizează PHP să aplice remedierile.

„În cazul în care remedierea imediată nu este fezabilă, organizațiile ar trebui să ia în considerare scoaterea din funcțiune a sistemului până când acesta poate fi complet atenuat”, a declarat NCSC într-o notă.

Oficiul național de securitate cibernetică din Japonia și oficialii de securitate cibernetică din UE au emis un avertisment similar.

„PHP este peste tot. Acesta alimentează în liniște site-uri WordPress, Drupal, Joomla și Magento, platforme de găzduire partajată, panouri de control și o mulțime de software care nici măcar nu anunță că rulează PHP în interior”, a declarat compania de securitate cibernetică Huntress.

Expertul în securitate cibernetică Don Smith, de la Sophos Counter Threat Unit, a declarat pentru BBC că aceasta ar fi „probabil o țintă prioritară” pentru hackeri.

Provocarea imediată nu a fost simpla instalare a unui patch pentru a remedia problema, ci găsirea și gestionarea fiecărei instanțe în care rula PHP, a spus el.

„Utilizarea PHP este omniprezentă, poate fi prezentă sub site-uri web publice, sisteme de gestionare a conținutului, platforme de găzduire și produse terțe, uneori fără a fi măcar evidentă pentru organizația care îl utilizează”, a spus el.

El a spus că este crucial ca organizațiile să fie atente la semne că un atacator „ar fi putut deja să se stabilească”.

Echipa de răspuns la situații de urgență informatică a Uniunii Europene (CERT-EU) a declarat că scorurile de risc acordate vulnerabilităților „indică potențialul de execuție neautentificată de cod la distanță”.

Un astfel de atac cibernetic ar putea permite hackerilor să instaleze programe malware și să elimine site-uri web.

Dane Knecht, director tehnic la firma de infrastructură de internet Cloudflare, a declarat că „observă apariția unor atacuri timpurii și actualizează măsurile de atenuare pe măsură ce apar noi vectori”.

NCSC a declarat că, odată ce organizațiile au instalat actualizarea, acestea ar trebui „să monitorizeze continuu actualizările de securitate de la furnizori terți de software, inclusiv pentru dispozitive și servicii care pot include PHP”.

Nu este încă clar ce versiuni ale limbajului de programare sunt afectate, dar CERT-EU a declarat că ar putea afecta toate versiunile acestuia începând cu PHP 5 - lansat în 2004.

Fundația PHP a emis însă actualizarea doar pentru cele mai recente versiuni - persoanele care utilizează PHP 8.1 sau o versiune mai veche fiind îndemnate să facă upgrade.

PHP a fost creat pentru dezvoltarea web. Este utilizat pe servere pentru a implementa ceea ce vedeți atunci când vizitați site-uri web.

Nu toate site-urile web îl utilizează, dar totuși alimentează o mare parte a internetului.