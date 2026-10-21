Scumpirile la produsele alimentare ar putea să revină în zona euro începând de anul viitor, conform unei analize publicate marți pe blogul oficial al Băncii Centrale Europene. Mesajul reprezintă un semnal extrem de sensibil pe plan politic, într-un moment în care țări precum Franța se confruntă cu proteste masive împotriva scăderii nivelului de trai, notează agenția AFP.

Conform experților Băncii Centrale Europene, există două mari amenințări care pot destabiliza din nou piețele de profil în perioada următoare.

„Un dublu şoc, legat de energie şi de condiţiile meteorologice extreme, ar putea reaprinde tensiunile asupra preţurilor alimentare”, în contextul în care încetinirea economică obsevată de la începutul anului ar putea să fie doar temporară, scriu autorii acestei postări pe blog, publicată de către instituţia monetară.

Echipa de economiști formată din Elena Bobeica, Gerrit Koester, Friderike Kuik şi Christiane Nickel atrage atenția că temperarea scumpirilor din ultima perioadă nu trebuie văzută ca o victorie definitivă împotriva inflației.

„Este încă prea devreme pentru a considera că inflaţia şi-a pierdut incisivitatea”, potrivit autorilor postării, Elena Bobeica, Gerrit Koester, Friderike Kuik şi Christiane Nickel.

Analiza subliniază că alimentele de bază au rămas o povară mare pe umerii consumatorilor, iar produsele precum pâinea, laptele sau ciocolata continuă să apese greu asupra percepţiei inflaţiei a gospodăriilor.

Ritmul de creștere a prețurilor la alimente a cunoscut o diminuare vizibilă în zona euro pe parcursul acestui an, scăzând de la un nivel de 2,6% în ianuarie până la 1,1% în luna august. Valoarea înregistrată la sfârșitul verii reprezintă cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. Totuși, în septembrie s-a observat deja o ușoară tendință de reaccelerare, când rata a urcat la 1,3%.

Perioada recentă de acalmie s-a datorat în principal recoltelor bune obținute în Europa anul trecut, dar și stabilizării sau scăderii cotațiilor internaționale la materii prime agricole esențiale, cum ar fi cafeaua, cacaoa sau zahărul.

Stabilitatea pieței este însă amenințată de noi tensiuni apărute pe lanțul de aprovizionare. Costurile mai mari cu energia, influențate de contextul geopolitic recent din Orientul Mijlociu, încep să se transfere treptat în cheltuielile de transport, în procesare și în producția de îngrășăminte.

În paralel, fenomenele meteo extreme au afectat serios producția agricolă. Valurile de caniculă și seceta severă au compromis culturile într-o etapă decisivă a sezonului agricol din 2026, generând probleme de aprovizionare la nivel regional.

Potrivit estimărilor realizate de serviciile Băncii Centrale Europene, impactul direct al condițiilor meteorologice nefavorabile ar putea adăuga între 0,3 și 0,8 puncte procentuale la rata inflației alimentare în următoarele 12 luni.

Scenariul de bază analizat de BCE indică o creștere treptată a inflației alimentare până la un vârf de 3,4% în al treilea trimestru din 2027, urmând ca abia ulterior să se înregistreze o panta descendentă.

Chiar și în lipsa unor noi șocuri majore, nivelul general al prețurilor rămâne unul extrem de ridicat pentru populație.

Cu toate acestea, „coşul alimentar a devenit mai scump”, rămânând cu o medie de 30% mai scump în zona euro decât la sfârşitul lui 2021, ceea ce continuă să erodeze puterea de cumpărare a gospodăriilor la cheltuielile alimentare, potrivit postării.

Banca Centrală Europeană a menționat că opiniile publicate pe blog aparțin autorilor și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a instituției financiare.