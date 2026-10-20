Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în România, în special în nord-estul țării, iar ploile vor fi mai abundente decât în mod normal în ultima parte a lunii octombrie, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 19 octombrie – 16 noiembrie 2026.

Estimările meteorologice indică o schimbare treptată a regimului vremii în următoarele săptămâni. Dacă în prima săptămână sunt așteptate temperaturi ușor peste mediile climatologice și precipitații excedentare în toate regiunile, la începutul și la mijlocul lunii noiembrie, atât valorile termice, cât și cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În săptămâna 19–26 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice intervalului în toate regiunile țării. Abaterile pozitive vor fi mai evidente în nord-estul României, unde valorile termice se vor situa mai mult peste mediile obișnuite pentru această perioadă.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric excedentar la nivelul întregii țări. Cele mai mari diferențe față de valorile normale sunt prognozate tot în regiunile nord-estice.

Această evoluție înseamnă că, în prima parte a intervalului analizat, România se va confrunta cu o combinație de temperaturi ușor mai ridicate și precipitații mai abundente decât cele specifice perioadei.

În ultima săptămână din octombrie și la începutul lunii noiembrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste valorile normale în cea mai mare parte a țării. Nord-estul României va continua să se remarce prin abateri termice pozitive.

În schimb, cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de normalul climatologic pentru acest interval, în toate regiunile.

Prognoza sugerează astfel o diminuare a excedentului de precipitații estimat pentru săptămâna precedentă. Totuși, tendința generală nu oferă informații despre zilele exacte în care vor apărea ploile sau despre intensitatea acestora.

Pentru săptămâna 2–9 noiembrie, ANM estimează temperaturi medii apropiate de valorile normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României.

Același tipar este anticipat și în privința precipitațiilor, care vor avea cantități apropiate de cele specifice intervalului în cea mai mare parte a țării.

Față de finalul lunii octombrie, prognoza indică o apropiere treptată a parametrilor meteorologici de mediile climatologice. Nu sunt semnalate, în această estimare săptămânală, abateri importante la nivel național.

În ultima săptămână cuprinsă în prognoză, mediile temperaturilor vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării.

Și regimul precipitațiilor este estimat să se mențină în limite apropiate de normalul climatologic. Prin urmare, pentru intervalul 9–16 noiembrie, ANM anticipează condiții meteorologice fără abateri semnificative la nivelul mediilor săptămânale.

Aceste estimări nu exclud însă variațiile de la o zi la alta. Pentru informații despre temperaturile maxime și minime, precipitațiile din anumite localități sau eventualele fenomene periculoase, sunt necesare prognozele pe termen scurt și avertizările meteorologice actualizate.

Prognoza pentru intervalul 19 octombrie – 16 noiembrie prezintă tendințele generale ale temperaturilor și precipitațiilor, raportate la mediile climatologice. Aceasta nu stabilește cu exactitate vremea din fiecare zi și nu poate indica, prin ea însăși, momentul precis al apariției unui episod de ploaie.

În concluzie, finalul lunii octombrie se anunță cu temperaturi ușor peste normal și precipitații excedentare, în special în nord-estul țării. În prima jumătate a lunii noiembrie, estimările ANM indică o revenire treptată la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului.