Prognoza meteo, 20 octombrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza actualizată pentru următoarea perioadă. Regimul termic este în creștere în cea mai mare parte a țării, iar valorile din termometre depășesc mediile climatologice specifice acestei date, în special în regiunile vestice.

În estul, sud-estul și parțial în centrul țării valorile termice diurne vor crește față de ziua precedentă și vor fi apropiate de cele normale, iar în rest vor fi mai ridicate comparativ cu mediile climatologice. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe (1…5 l/mp), în prima parte a zilei, pe alocuri în Moldova și la munte și izolat posibil în estul Transilvaniei și nordul Munteniei și al Dobrogei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări noaptea în sudul Banatului, cu viteze în general de 45…50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 23 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul țării, iar cele minime se vor încadra între 2…3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13…14 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Cu precădere dimineața și noaptea, pe alocuri în centru, sud și est va fi ceață.

Locuitorii din București se vor bucura de o zi însorită și temperaturi foarte plăcute pentru mijlocul toamnei. Vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, dar în cursul nopții se va forma ceață și nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20…22 de grade și cea minimă de 7…9 grade.

Tendința de încălzire se accentuează considerabil în intervalul următor, când se vor înregistra abateri termice semnificative față de normele climatologice ale perioadei.

Valorile termice vor crește față de intervalul anterior în toate regiunile, astfel că vremea va fi caldă pentru această dată (cu cele mai mari abateri, în medie cu 6…8 grade față de norme, în vestul țării). Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea în jumătatea de vest a teritoriului și temporar va ploua (2…8 l/mp și izolat peste 10 l/mp), local în Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Transilvaniei și în Oltenia și izolat în Maramureș și posibil în vestul Munteniei.

Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări temporare în Banat, cu viteze în general de 50…60 km/h, precum și în Carpații Meridionali și în Munții Banatului, cu rafale de 60…80 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 16 și 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 1…3 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri în centru, sud și est se va semnala ceață sau nebulozitate joasă, asociate izolat cu burniță, anunță ANM.