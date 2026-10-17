Prognoza de ninsoare. România ar putea avea o iarnă cu ninsori ușor sub media ultimilor 30 de ani, potrivit prognozelor meteorologice actualizate în octombrie 2026. Datele analizate de Severe Weather Europe arată că nordul Transilvaniei, Maramureșul și o parte a Carpaților Orientali ar putea înregistra cantități de zăpadă peste normal. În schimb, sudul, sud-estul și vestul țării sunt vizate de un sezon cu ninsori mai reduse.

Prognoza de ninsoare pentru iarna 2026-2027 indică diferențe între regiunile României, potrivit celor mai recente estimări ale modelului meteorologic european ECMWF, prezentate de Severe Weather Europe.

Datele publicate pe 15 octombrie arată că, la nivel național, cantitatea de zăpadă estimată pentru sezonul rece se situează ușor sub media multianuală. Totuși, în unele regiuni din nordul și centrul țării sunt anticipate ninsori mai abundente decât în mod obișnuit.

Analiza include informații provenite din șase modele meteorologice sezoniere și urmărește evoluția ninsorilor în Europa, Statele Unite și Canada, precum și perspectivele pentru sezonul de schi.

Estimările realizate cu modelul ECMWF pentru perioada 1 decembrie 2026 – 1 mai 2027 indică o acumulare medie de aproximativ 89 de centimetri de ninsoare la nivelul României. Prin comparație, media calculată pentru perioada 1995–2024 este de aproximativ 97,1 centimetri. Este vorba despre acumularea ninsorilor pe parcursul sezonului, nu despre grosimea stratului de zăpadă care ar urma să existe simultan la sol.

La sfârșitul iernii meteorologice, respectiv în februarie, modelul estimează un deficit de aproximativ 3,6 centimetri față de valorile obișnuite. Diferențele dintre regiuni sunt însă importante. În nordul Transilvaniei, Maramureș și zona Carpaților Orientali sunt estimate cantități de zăpadă cu aproximativ 5–15 centimetri peste media multianuală. Hărțile meteorologice indică un semnal favorabil ninsorilor și în zona montană din apropierea Clujului, care se extinde spre nord-estul țării.

În schimb, sudul și sud-estul României ar putea avea mai puțină zăpadă decât în mod normal. Pentru Muntenia, Dobrogea și Oltenia, inclusiv în zonele București, Constanța și Craiova, estimările indică deficite de aproximativ 5–15 centimetri. Aceste valori sugerează posibilitatea unor perioade cu temperaturi mai ridicate, în care precipitațiile să cadă mai frecvent sub formă de ploaie sau lapoviță.

O situație asemănătoare este prognozată în Banat și Crișana. În zona Timișoarei, deficitul estimat se situează între 7 și 15 centimetri. În Moldova, în special în zona Iași–Bacău, cantitățile de zăpadă ar putea fi apropiate de valorile obișnuite sau ușor sub acestea.

Modelele sezoniere indică un început mai lent al iernii în ceea ce privește acumularea zăpezii. Decembrie 2026 nu se evidențiază prin cantități de ninsoare peste normal în regiunile analizate, iar cele mai importante episoade sunt estimate pentru a doua parte a sezonului rece.

În Europa, luna februarie 2027 prezintă un semnal mai favorabil ninsorilor în anumite zone centrale, estice și nord-estice. În extremitatea nordică a continentului, acest tipar ar putea continua și în martie. Evoluția este asociată unui episod puternic de El Niño, care influențează circulația atmosferică la scară largă.

Specialiștii atrag însă atenția că estimările sezoniere descriu tendințe generale și nu pot stabili cu exactitate datele la care vor avea loc ninsorile.

Actualizarea din octombrie indică o reducere a cantităților de zăpadă estimate pentru cea mai mare parte a Europei, comparativ cu prognoza publicată în septembrie. Potrivit modelului ECMWF, cele mai importante scăderi apar în regiunile centrale și sudice ale continentului. Media celor șase modele analizate arată că vestul, centrul și sudul Europei ar putea înregistra un sezon cu ninsori sub normal.

Deficite mai importante sunt anticipate pe coasta vestică a Scandinaviei, în nordul Regatului Unit și în vestul Balcanilor. În schimb, nord-estul extrem al continentului și anumite regiuni montane din nord prezintă un semnal favorabil acumulărilor peste medie.

În Europa Centrală și în zona Alpilor, prognoza ECMWF a trecut de la un excedent de 1,8 centimetri în septembrie la un deficit de 5,5 centimetri în octombrie. Pentru sudul Europei și Balcani, estimarea s-a modificat de la un deficit de 4,7 centimetri la unul de 12,1 centimetri. În Europa de Est și în țările baltice, prognoza a trecut de la 2,5 centimetri peste medie la 3,1 centimetri sub valorile normale.

Cele două modele principale, ECMWF și UKMO, indică în prezent cantități totale de zăpadă sub medie pentru toate cele șapte regiuni europene analizate.

Unul dintre factorii luați în calcul pentru sezonul rece este dezvoltarea unui episod puternic de El Niño în Oceanul Pacific. Analiza datelor NOAA CRW indică anomalii pozitive importante ale temperaturii apei în zona tropicală a Pacificului.

În partea estică a oceanului, temperaturile au depășit local valorile obișnuite cu peste șapte grade Celsius, pe o suprafață extinsă. Aceste condiții sunt asociate unui fenomen denumit Super El Niño, care poate modifica circulația atmosferică și distribuția precipitațiilor în emisfera nordică.

Episoadele El Niño ating, de regulă, intensitatea maximă spre sfârșitul toamnei sau la începutul iernii, iar influența lor poate continua până în primăvară. În Statele Unite, un asemenea fenomen poate favoriza extinderea curentului-jet din Pacific și deplasarea sistemelor de presiune scăzută spre regiunile sudice.

În anumite condiții, această configurație poate aduce precipitații mai abundente și temperaturi suficient de reduse pentru producerea ninsorilor. Totuși, cantitatea de zăpadă depinde și de temperaturile înregistrate în timpul furtunilor. O creștere a precipitațiilor nu înseamnă automat mai multă ninsoare.

În America de Nord, modelele meteorologice indică diferențe importante între regiunile sudice și cele nordice. Sudul și centrul Statelor Unite ar putea înregistra cantități de zăpadă peste medie, în timp ce nordul țării și sudul Canadei sunt vizate de acumulări mai reduse. Printre zonele cu perspective favorabile se numără Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Kansas și Nebraska.

Cantități mai mari de zăpadă sunt estimate și în sudul Marilor Câmpii, sudul Statelor Unite și partea sudică a Munților Apalași. Datele din octombrie indică o creștere a ninsorilor estimate în valea fluviului Ohio și în centrul regiunii Midwest. În schimb, nord-vestul Pacificului, Idaho, Montana, zona Marilor Lacuri și nordul regiunii New England ar putea avea un sezon cu ninsori mai puține.

În Canada, prognoza actualizată indică unele creșteri ale cantităților de zăpadă pentru Quebec, Columbia Britanică și provinciile atlantice. Pentru Quebec, diferența față de estimările din septembrie este de aproximativ 6,7 centimetri în plus.

În regiunile Preriilor și Ontario, modelele indică însă cantități mai reduse decât cele prognozate anterior.

Analiza privind distribuția lunară a ninsorilor în America de Nord arată că decembrie nu prezintă un semnal important de acumulări peste medie. În ianuarie, condițiile ar putea deveni mai favorabile în regiunea Great Basin și în centrul Marilor Câmpii. Februarie se remarcă printr-un potențial mai ridicat de ninsoare în sud-vestul, sudul și estul Statelor Unite.

În martie, episoadele cu cantități peste normal ar putea continua în Colorado, sudul statului Wyoming și vestul statului Nebraska. Aceste estimări amintesc de condițiile înregistrate în timpul puternicului episod El Niño din iarna 2015–2016.

La sfârșitul lunii decembrie 2015, o furtună de zăpadă a afectat statele New Mexico, Texas și Oklahoma, ducând inclusiv la închiderea unui tronson al autostrăzii Interstate 40. În ianuarie 2016, o altă furtună puternică a afectat coasta estică a Statelor Unite, peste 100 de milioane de persoane fiind vizate de efectele fenomenului meteorologic. Totuși, specialiștii arată că evenimentele din trecut nu garantează repetarea acelorași condiții în iarna următoare.

Datele celor șase modele sezoniere au fost folosite și pentru evaluarea perspectivelor din principalele regiuni de schi din Statele Unite, Canada și Europa. În Statele Unite, zonele din sud-vest prezintă cele mai favorabile estimări.

Regiunea Mammoth ar putea înregistra aproximativ 79 de centimetri de zăpadă peste media obișnuită, toate cele șase modele indicând un sezon mai bogat în ninsori. Lake Tahoe are, de asemenea, perspective favorabile, cu aproximativ 36 de centimetri peste normal. Cantități mai mari sunt prognozate și în Taos, New Mexico, Munții San Juan din sudul statului Colorado și lanțul Wasatch din Utah.

În Colorado apar diferențe între sud și nord. Munții San Juan ar putea înregistra ninsori peste medie, în timp ce Summit County este vizat de acumulări mai mici. În nord-vestul Statelor Unite, perspectivele sunt mai puțin favorabile. Munții Cascadelor din Washington și zona Mount Hood ar putea primi cu peste 50 de centimetri mai puțină zăpadă decât în mod normal.

Jackson Hole și Big Sky prezintă, de asemenea, deficite în toate cele șase modele analizate. În nord-estul Statelor Unite, regiunile montane Green, White și Adirondack sunt vizate de cantități de zăpadă cu aproximativ 10–13 centimetri sub medie.

Pentru principalele zone de schi canadiene, estimările indică acumulări sub valorile obișnuite. Revelstoke, Marmot Basin și Whistler ar putea înregistra deficite de peste 50 de centimetri.

În Banff, Fernie și Sun Peaks, cantitățile de zăpadă sunt estimate cu aproximativ 35–40 de centimetri sub normal.

În estul Canadei, Marble Mountain, din Newfoundland, prezintă cel mai mare deficit, de aproape 68 de centimetri. Regiunile din Quebec au perspective relativ mai bune, deși și aici sunt estimate ninsori sub medie. Pentru Mont-Tremblant, Eastern Townships și Mont-Sainte-Anne, deficitul ar putea fi cuprins între 12 și 18 centimetri.

În majoritatea regiunilor europene de schi analizate, datele sezoniere indică un sezon cu acumulări de zăpadă mai mici decât în mod obișnuit. Situația este însă mai puțin clară în Alpi, unde există diferențe importante între cele șase modele meteorologice.

Unele estimări indică peste 30 de centimetri de zăpadă în plus față de normal, în timp ce altele anticipează deficite de 30–60 de centimetri.

Media modelelor sugerează cantități apropiate de normal în Alpii de Est și ușor sub medie în Alpii de Vest. Din cauza diferențelor dintre estimări, gradul de încredere în prognoza pentru această regiune rămâne foarte redus.

Specialiștii Severe Weather Europe atrag atenția că modelele sezoniere utilizează o grilă cu rezoluție de aproximativ 100 de kilometri. Prin urmare, valorile descriu tendințele unei regiuni extinse și nu cantitatea exactă de zăpadă care va cădea pe o anumită pârtie.

Un alt factor urmărit de meteorologi pentru iarna 2026-2027 este evoluția vortexului polar.

O eventuală perturbare a acestuia în a doua jumătate a sezonului ar putea permite pătrunderea unor mase de aer mai rece în regiuni pentru care modelele indică în prezent temperaturi mai ridicate și ninsori sub medie.

În asemenea condiții, probabilitatea producerii unor episoade de ninsoare ar putea crește inclusiv în anumite zone europene. Deocamdată, această posibilitate reprezintă un factor de incertitudine, nu o prognoză confirmată.

Severe Weather Europe a anunțat că instrumentul Snowfall Explorer va fi actualizat lunar, pe măsură ce se apropie sezonul rece, pentru a oferi noi estimări privind distribuția ninsorilor și acumulările de zăpadă.