Ninsorile abundente au afectat Transfăgărășanul în dimineața zilei de vineri, 16 octombrie 2026, iar drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru a curăța carosabilul de zăpada acumulată. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov le recomandă șoferilor să evite sectorul montan dacă autovehiculele nu sunt pregătite pentru condiții de iarnă.

Potrivit informațiilor, precipitațiile au început joi seară, în zona înaltă a județului Argeș, inclusiv pe DN 7C – Transfăgărășan. Autoritățile avertizează că vremea va rămâne nefavorabilă în următoarele zile, ceea ce poate îngreuna circulația și poate reduce siguranța deplasărilor.

Echipele DRDP Brașov acționează în zona alpină a Transfăgărășanului pentru a îndepărta acumulările semnificative de zăpadă de pe carosabil. Intervențiile includ folosirea utilajelor de deszăpezire și împrăștierea materialelor antiderapante, necesare pentru îmbunătățirea aderenței.

Reprezentanții instituției au transmis că vremea va rămâne asemănătoare în zilele următoare și au făcut apel la prudență din partea conducătorilor auto.

„Intervenim cu utilajele de deszăpezire și materiale antiderapante în zona alpină a Transfăgărășanului pentru a curăța carosabilul de acumulările semnificative de zăpadă”, au precizat reprezentanții DRDP Brașov, potrivit News.ro.

Aceștia le recomandă șoferilor să nu circule pe acest sector de drum dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă.

Ninsoarea și temperaturile scăzute pot crea condiții dificile de trafic în zona montană. Zăpada depusă pe carosabil reduce aderența, iar porțiunile expuse la temperaturi negative pot deveni alunecoase.

Înainte de plecare, conducătorii auto ar trebui să verifice starea anvelopelor, echiparea corespunzătoare sezonului rece, funcționarea sistemului de iluminare și condițiile meteorologice de pe traseu. De asemenea, este important să își adapteze viteza la starea drumului și să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față.

Recomandările sunt cu atât mai importante pe sectoarele montane, unde schimbările de vreme pot fi rapide, iar vizibilitatea se poate reduce într-un interval scurt.

Atenționări au fost transmise și pentru turiștii care se află în munții din județul Argeș. Potrivit informațiilor publicate de News.ro, la altitudini de peste 1.600 de metri, vizibilitatea este redusă, iar temperaturile au scăzut considerabil.

Salvamont Argeș le recomandă celor care intenționează să plece pe trasee să se informeze în prealabil asupra condițiilor meteorologice și să folosească echipament adecvat temperaturilor scăzute și precipitațiilor.

Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele expuse și deplasările care le-ar putea pune siguranța în pericol. În condiții de vizibilitate redusă și vreme nefavorabilă, evaluarea atentă a traseului și amânarea unei excursii, atunci când riscurile sunt ridicate, pot preveni situațiile periculoase.

Autoritățile le cer atât șoferilor, cât și turiștilor să urmărească informările oficiale înainte de a porni la drum. Intervențiile de deszăpezire pot îmbunătăți condițiile de circulație, însă nu elimină riscurile asociate ninsorilor persistente, temperaturilor scăzute și vizibilității reduse.

În concluzie, Transfăgărășanul este afectat de ninsori abundente, iar echipele de drumari intervin pentru curățarea carosabilului. Până la îmbunătățirea condițiilor, prudența și informarea din surse oficiale rămân esențiale pentru deplasările în zonă.