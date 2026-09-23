Ninsoarea abundentă căzută în noaptea de marți spre miercuri a adus din nou condiții de iarnă pe Transfăgărășan. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și sare, iar șoferii sunt sfătuiți să verifice condițiile detrafic înainte de a porni la drum, în special în zona alpină de la Bâlea Lac.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a intervenit pe Transfăgărășan după ninsoarea din timpul nopții. Două utilaje au fost folosite pentru curățarea carosabilului, iar drumarii au împrăștiat peste 5 tone de sare.

Miercuri dimineață, circulația se desfășura în condiții de iarnă, în special în zona alpină, la Bâlea Lac.

„Am intervenit cu două utilaje şi peste 5 tone de sare pentru curăţarea carosabilului dar, în continuare se circulă în condţii de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac. Având în vedere că vremea va rămâne la fel şi în următoarele zile, îi rugăm pe şoferii care vor să parcurgă Transfăgărăşanul să se informeze asupra condiţiilor de trafic şi să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiţi să conducă în condiţii de iarnă”, au transmis, miercuri, reprezentanții DRDP Brașov.

Ninsoarea din noaptea de marți spre miercuri este a doua înregistrată pe Transfăgărășan în acest sezon rece. Prima a avut loc în noaptea de luni spre marți.

Și pe Transalpina, drumarii au verificat miercuri dimineață starea șoselei înainte de deschiderea circulației.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat că un utilaj dotat cu lamă și răspânditor de material antiderapant a efectuat o revizie pe DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului.

La momentul verificării nu erau raportate probleme care să impună restricții de circulație.

În zona de creastă, vântul sufla puternic, temperatura era de 1 grad Celsius, iar ceața reducea pe alocuri vizibilitatea sub 50 de metri.

SDN Târgu Jiu a rămas mobilizată în zonă pentru a putea interveni rapid în cazul apariției unor probleme.

Pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului, circulația se desfășoară în prezent în intervalul 09:00 – 20:00.

Cu o zi înainte, în zonă s-au înregistrat lapoviță și ninsoare, iar condițiile meteo din zona de creastă au impus verificarea drumului înainte de deschiderea circulației.