Restricții pe Transfăgărășan. Șoferii nu pot circula între Vidraru și Bâlea Lac

Circulația rutieră pe DN 7C Transfăgărășan este închisă temporar sâmbătă, 5 septembrie, între orele 07.00 și 18.00, pe sectorul cuprins între Barajul Vidraru și Bâlea Lac. Restricția a fost anunțată de CNAIRși este necesară pentru desfășurarea competiției sportive „TRANSFIER 2026”.

Restricția de sâmbătă vizează sectorul DN 7C cuprins între kilometrul 62+100, în zona Barajului Vidraru, și kilometrul 116+808, la Bâlea Lac.

„Sâmbătă, 5 septembrie 2026, circulația rutieră pe drumul național DN 7C, sectorul cuprins între km 62+100 (Baraj Vidraru) și km 116+808 (Bâlea Lac), va fi închisă temporar, în intervalul orar 07:00 – 18:00. Restricția este necesară pentru desfășurarea competiției sportive de înot, ciclism și alergare “TRANSFIER 2026”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de CNAIR.

Competiția include probe de înot, ciclism și alergare, iar restricția este aplicată cu sprijinul echipajelor de la Rutieră.

Șoferilor li se cere să respecte semnalizarea rutieră instituită temporar pe traseu.

O altă restricție de circulație a fost aplicată vineri, 4 septembrie, pe DN 7C Transfăgărășan. Potrivit datelor furnizate de Poliția Română, traficul rutier a fost închis între orele 07.00 și 11.00, între localitatea Arefu, din județul Argeș, și Bâlea Cascadă, din județul Sibiu.

Măsura a vizat sectorul de drum cuprins între kilometrii 104 și 130 și a fost instituită pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic.

Restricția de vineri a precedat astfel închiderea de sâmbătă, care are o durată mai mare și este legată de competiția sportivă „TRANSFIER 2026”.

Traficul pe drumul montan care leagă Muntenia de Transilvania a mai fost oprit în primele zile ale lunii septembrie pentru evenimente automobilistice.

Marți, 1 septembrie, circulația a fost întreruptă în același interval orar pentru o cursă auto organizată de Bentley Speed Society, comunitate dedicată proprietarilor de astfel de autoturisme.

Vineri, 4 septembrie, traficul a fost restricționat din nou, între orele 07.00 și 11.00, pentru un alt eveniment automobilistic.

Sâmbătă, restricțiile continuă pe Transfăgărășan, de această dată între Barajul Vidraru și Bâlea Lac și pe un interval de 11 ore.