Trafic dificil în București la început de școală. Planul PMB pentru evitarea blocajelor

Primăria Municipiului București a stabilit măsuri speciale pentru fluidizarea traficului odată cu începerea noului an școlar, în condițiile în care 35 dintre cele 63 de șantiere deschise în Capitală afectează direct circulația. Constructorii, operatorii de utilități, Poliția Capitalei și Brigada Rutieră au fost convocați pentru stabilirea intervențiilor necesare în zonele aglomerate.

Potrivit PMB, lucrările existente afectează 30 de artere rutiere și pun presiune pe 45 de intersecții și noduri considerate sensibile.

Situația este mai complicată în apropierea unităților de învățământ. Un număr de 230 de școli și grădinițe se află la mai puțin de 500 de metri de zone în care sunt deschise șantiere, iar 60 dintre acestea sunt amplasate la mai puțin de 100 de metri de lucrări.

„Situațiile speciale au nevoie de măsuri speciale. Facem tot ceea ce putem ca șantierele deschise să afecteze cât mai puțin traficul. Împreună cu Poliția Capitalei și Brigada Rutieră, am convocat constructorii și principalii operatori de utilități la sediul primăriei, pentru a stabili ce trebuie făcut”, se arată în mesajul publicat de municipalitate.

„Începe școala, iar circulația din oraș se va aglomera, mai ales în aceste zone”, a mai transmis PMB.

Autoritățile au stabilit mai multe măsuri pentru reducerea problemelor de trafic din zonele în care se desfășoară lucrări.

Echipe ale Poliției Capitalei și ale polițiilor locale de sector vor fi prezente în intersecțiile afectate de șantiere, unde vor dirija circulația.

Constructorii au fost trimiși să verifice fiecare zonă de lucru și să se asigure că există culoare sau puncte de trecere pentru pietoni și pentru ceilalți participanți la trafic.

Totodată, aceștia trebuie să verifice dacă șantierele sunt împrejmuite corespunzător.

În cazul șantierelor pentru infrastructura de tramvai din București, primarul general a cerut ca lucrările să fie executate pe tronsoane.

Scopul este ca circulația să poată fi redeschisă pe fiecare porțiune imediat după finalizarea intervențiilor, fără ca întreaga zonă să rămână blocată pe durata lucrărilor.

O altă măsură vizează deschiderea unor noi șantiere. Atunci când nu există intervenții urgente, începerea lucrărilor va fi amânată.

Primarul general Ciprian Ciucu le-a cerut operatorilor de utilități să amâne, atunci când este posibil, lucrările planificate pentru perioada următoare.

„În măsura în care se poate, îi rog pe operatorii de utilități să mai stăm un pic cu șantierele pe care le au în plan. Nu vrem să deschidem unele noi în acest context”, a transmis edilul.