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Restricții de trafic în București. Zona afectată de o avarie la rețeaua de gaze

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Restricții de trafic în București. Zona afectată de o avarie la rețeaua de gaze Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Brigada Rutieră a anunțat că, începând de marți, 1 septembrie, de la ora 09:30, circulația vehiculelor va fi restricționată temporar pe strada Popa Nan din București, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Măsura va fi valabilă până pe 6 septembrie, la ora 00:00, pe sensul de mers dinspre strada Delea Veche către Calea Călărași.

Restricția va afecta doar sensul de circulație dinspre strada Delea Veche către Calea Călărași. Pe sensul opus, dinspre Calea Călărași către strada Matei Voievod, traficul se va desfășura în condiții normale.

Restricția din București intră în vigoare de marți dimineață

Circulația va fi restricționată începând de marți, 1 septembrie, de la ora 09:30, iar măsura va rămâne în vigoare până pe 6 septembrie, la ora 00:00.

Brigada Rutieră a anunțat că restricțiile sunt necesare din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

Recomandări pentru șoferii care circulă în zonă

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculele din față, astfel încât să poată frâna în condiții de siguranță.

Șoferii trebuie să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă, precum și indicațiile polițiștilor rutieri.

Distrigaz Sud

Distrigaz Sud. Sursa foto: INQUAM/Tudor Pana

Ce trebuie să știe pietonii

Brigada Rutieră le recomandă și pietonilor să respecte semnalele polițiștilor și să traverseze strada doar prin locurile special amenajate.

Traversarea trebuie făcută la culoarea verde a semaforului și numai după ce pietonii s-au asigurat că șoferii au observat și au înțeles intenția lor de a traversa.

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