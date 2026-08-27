Lucrările la șinele de tramvai din Capitală, suspendate

Lucrările de reabilitare a infrastructurii de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate temporar, după ce muncitorii au descoperit, în timpul săpăturilor, mai multe ziduri care ar putea avea valoare arheologică, a anunțat Primăria Municipiului București.

Primăria Capitalei a anunțat joi că intervenția a fost oprită până când structurile descoperite vor fi analizate de specialiști. O primă evaluare a fost deja realizată de o echipă a Direcției pentru Cultură a Municipiului București, structură aflată în subordinea Ministerului Culturii.

„Posibile vestigii! Este motivul pentru care am fost nevoiţi să oprim şantierul de pe Str. Armand Călinescu! Aici lucram la reabilitarea şinelor de tramvai. În urma săpăturilor, constructorul a dat peste ziduri care ar putea avea importanţă arheologică, astfel că trebuie evaluate de specialişti”, a transmis Primăria Capitalei.

Următoarea etapă presupune intervenția arheologilor de la Institutul de Arheologie. Aceștia urmează să efectueze cercetări suplimentare la fața locului și să stabilească natura construcțiilor descoperite.

„Urmează să vină la faţa locului o echipă de la Institutul de Arheologie, care va face propriile săpături şi va evalua zidurile. Arheologii vor stabili cu exactitate dacă sunt sau nu relicve importante pentru istoria oraşului şi dacă trebuie conservate”, a explicat municipalitatea.

Autoritățile estimează că verificările și evaluarea vestigiilor vor dura aproximativ trei săptămâni. În funcție de concluziile specialiștilor, lucrările de infrastructură ar putea fi reluate sau, dacă descoperirile se dovedesc importante, zona ar putea necesita măsuri speciale de protejare și conservare.

Intervenția de pe strada Armand Călinescu face parte din Lotul 5 al proiectului de reabilitare a infrastructurii de tramvai din Capitală. Lotul are o lungime de aproximativ 1,8 kilometri și include zonele Mântuleasa, Paleologu, Vasile Lascăr, Lizeanu și până la Intrarea Vagonului.

Lucrările aferente acestui lot au început în luna aprilie, iar suspendarea de pe strada Armand Călinescu intervine în contextul unei descoperiri care trebuie clarificată înainte de continuarea săpăturilor. Municipalitatea precizează că eventualele vestigii vor fi evaluate potrivit procedurilor aplicabile pentru astfel de descoperiri.