Kara și Nate, un cuplu de americani din Nashville, Tennessee, care călătorește prin lume de aproape un deceniu, a ajuns în România cu un autobuz școlar american, într-o aventură inspirată de competiția Mongol Rally. Cei doi au descoperit peisajele spectaculoase de pe Transfăgărășan și au filmat urși de pe marginea drumului, însă călătoria lor a inclus și un episod neașteptat la frontiera cu Republica Moldova. Urmăritorii lor de pe Youtube au fost impresionați de peisaje.

Kara și Nate au început să călătorească permanent în 2016, iar experiențele lor au devenit rapid subiectul unor materiale video urmărite de milioane de oameni. Canalul lor de YouTube a depășit 4,5 milioane de abonați și a adunat peste un miliard de vizualizări, după publicarea a mai mult de 1.000 de videoclipuri.

Până la sfârșitul anului 2019, cei doi vizitaseră deja 100 de țări. Pandemia i-a determinat să își schimbe temporar planurile, iar perioada respectivă au petrecut-o călătorind prin Statele Unite cu o autorulotă.

Ulterior, americanii au revenit la aventurile internaționale și au lansat Daily Drop, un proiect dedicat sfaturilor pentru călătorii accesibile.

Cea mai recentă aventură a celor doi are legătură cu Mongol Rally, o competiție intercontinentală organizată de compania britanică The Adventurists. Participanții pornesc din Europa și trebuie să ajungă într-o zonă aflată în apropierea Mongoliei, alegându-și singuri traseul și descurcându-se fără sprijin logistic din exterior.

Cursa presupune și strângerea unor fonduri pentru organizații caritabile, iar participanții trebuie să se adapteze unor situații neprevăzute pe parcurs.

Pentru această provocare, Kara și Nate au ales un fost autobuz școlar american. Vehiculul a fost cumpărat, pregătit și transportat mai întâi în Germania, apoi la linia de start din Praga.

Traseul lor a inclus și România, înainte de continuarea călătoriei spre Republica Moldova.

Experiențele din țara noastră au fost prezentate într-un episod al canalului lor de YouTube, intitulat „Denied Entry at The Moldova Border” („Refuzați la intrarea în Moldova”).

La începutul vizitei, Kara și Nate au descoperit o zonă rurală din România, unde s-au cazat și au gustat preparate tradiționale. Cei doi au vorbit cu entuziasm despre țara noastră și au mărturisit că au fost cuceriți de ceea ce au găsit aici.

Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale călătoriei a fost traversarea Transfăgărășanului cu autobuzul. Pe lângă peisajele montane de pe Transfăgărășan, americanii au avut ocazia să observe urși în apropierea șoselei, iar imaginile au fost surprinse pentru materialele lor video.

Călătoria a venit și cu câteva surprize mai puțin obișnuite pentru cei doi. La una dintre unitățile de cazare, proprietarii acceptau doar plata în numerar, situație care i-a luat prin surprindere pe americanii obișnuiți să folosească plăți cu cardul sau prin aplicații.

După ce au traversat România, Kara și Nate au ajuns la punctul de trecere a frontierei Albița-Leușeni, pentru a intra în Republica Moldova. Acolo, verificarea documentelor autobuzului le-a dat planurile peste cap.

Potrivit relatării lor, autoritățile de frontieră le-au solicitat mai întâi o asigurare pentru vehicul, document pe care au reușit să îl obțină. Problemele au apărut atunci când li s-a cerut și certificatul de înmatriculare în forma originală.

Americanii aveau în telefon o fotografie a documentului și dețineau un titlu de proprietate tipărit pe o foaie de hârtie. Ei au explicat că, în Statele Unite, documentele auto pot avea un format diferit de cel așteptat de autoritățile de la frontieră.

În ciuda încercărilor de a clarifica situația, cuplul nu a reușit să obțină permisiunea de a trece cu autobuzul în Republica Moldova.

În povestea relatată de cei doi, un angajat al frontierei le-ar fi indicat o posibilă soluție pentru a rezolva problema documentelor. Acesta le-ar fi sugerat să tipărească din nou actul pe o hârtie care să aibă un aspect mai apropiat de cel al unui document oficial și să revină a doua zi.

Nu este clar dacă americanii au încercat ulterior să treacă din nou frontiera cu autobuzul.

Episodul a devenit unul dintre momentele neprevăzute ale călătoriei lor, după experiențele plăcute de pe Transfăgărășan.

După ce nu au putut intra în Republica Moldova, cei doi au mers la Huși, unde au găsit o altă unitate de cazare. Americanii au descris locul drept „bizară”, iar problema plății exclusiv în numerar a reapărut și de această dată.

Din România, Kara și Nate urmau să își continue traseul prin Bulgaria și Turcia, în încercarea de a duce la capăt aventura Mongol Rally. Următoarele episoade de pe canalul lor de YouTube ar urma să arate cum evoluează călătoria și dacă vor reuși să rezolve problema întâmpinată la granița cu Republica Moldova.