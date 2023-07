Turiști americani, surprinși de gastronomia românească. Ce au spus despre zacuscă, mici și ciorba de burtă. Video

Doi americani au ajuns virali pe rețele de socializare după ce au postat un video cu experiența gastronomică pe care au avut-o în București. Totul a început în Piața Obor, unde turiștii americani au mâncat mici cu muștar. Li s-au părut atât de buni încât le-a dat nota 10. În Centrul Vechi au mâncat aperitive tradiționale, inclusiv zacuscă și jumări.

Turiştii americani au mâncat mici, zacuscă, jumări, ciorbă de burtă şi sarmale

Apoi au mers la o patiserie locală unde au cumpărat covrigi și rulouri cu șuncă și cașcaval. La cină, au încercat nu mai puțin de cinci feluri de ciorbă. Iar cea mai bună, spun ei, a fost ciorba de burtă. Iar când au ajuns la sarmale cu ardei iute și mămăligă n-au mai stat pe gânduri oferind „o altă notă de 10 din 10”.

„Ce am mâncat într-o excursie de o zi la București. Am început cu celebrii mici în Piața Obor. Nota 10 din 10! Carnea a fost atât de delicioasă și suculentă. Servirea cu muștar a fost cea mai bună soluție. După aceea, am făcut o excursie în Centrul Vechi și am luat niște aperitive tradiționale. Zacuscă, un amestec de roșii și vinete care a avut un gust uimitor. Ne-a amintit de un fel de mâncare pe care le-am mâncat în Georgia.

Jumări, care sunt de porc. Aveau o aromă deosebită, dar erau reci, așa că asta ne-a luat cu siguranță prin surprindere. În timp ce ne plimbam prin oraș, ne-am oprit pentru niște mâncare stradală la Luca, unde am luat covrigi cu mozzarella și șuncă. A fost atât de bun! Covrigul era moale și cu unt. Yum!

La cină am încercat cinci tipuri diferite de ciorbă. Fiecare a fost plină de savoare, dar cea de burtă a fost cu siguranță cea mai memorabilă Ca fel principal, am mâncat sarmale, un fel format din carne tocată de vită amestecată cu ierburi și învelită cu frunze de varză acră. O altă notă de 10 din 10! Au fost delicioase cu garnitură de mămăligă. Pentru a încheia mesele, am ales papanași, o gogoașă prăjită, acoperită cu urdă românească și gem proaspăt. Foarte dulce și groasă”, au relata turiști americani.

Internauţii au reacţionat la postarea lor: „Bravo…ai vorbit de România mai bine ca un român”

Video cu aventura turiștilor americani a devenit viral, iar comentariile de apreciere nu au întârziat să apară.

„Mi-au dat lacrimile cât de frumos au putut să vorbească de bucătăria românească, respect”, „Bravo… ai vorbit de România mai bine ca un român”, „Să mai zică cineva că nu avem delicatese gastronomice”, „Adevărul este ca mâncarea noastră chiar are gust”, „Mulțumim ca ne arătați micuța cultură culinară”, „Ne-au făcut o promovare frumoasă, respect”, sunt doar câteva dintre comentariile românilor la video postat de turiştii americani.