Canicula care afectează de peste o săptămână mai multe țări din Europa de Vest este provocată „fără echivoc” de schimbările climatice, arată un studiu realizat de grupul de cercetători World Weather Attribution (WWA). Potrivit specialiștilor, un astfel de episod de căldură extremă ar fi fost imposibil în urmă cu 50 de ani.

Cercetătorii au analizat actualul val de căldură și au concluzionat că temperaturile extrem de ridicate, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, nu ar fi putut fi atinse în această perioadă a anului în 1976, un an rămas în istorie pentru canicula severă care a afectat Europa.

Potrivit calculelor realizate de echipa de cercetare, dacă un astfel de episod s-ar fi produs în urmă cu cinci decenii, temperaturile maxime ar fi fost cu aproximativ 3,5 grade Celsius mai scăzute, iar cele din timpul nopții cu 2,4 grade Celsius mai mici.

„Am conchis că, în ultimii 50 de ani, în care planeta s-a încălzit cu 1,1°C, probabilitatea unei canicule ca aceasta s-a schimbat imens”, a declarat Theodore Keeping, unul dintre autorii studiului și cercetător la Imperial College London.

„Acest episod nu ar fi fost posibil în iunie fără o schimbare climatică”, a adăugat acesta în timpul prezentării raportului.

Potrivit studiului, actualul val de căldură este alimentat de o masă de aer foarte cald provenită din Africa, menținută de un sistem de presiune ridicată deasupra Europei de Vest.

„Fenomentul climatic nu este deosebit de neobişnuit, însă temperaturile sunt sau în tot cazul erau înainte de modificările climatice de origine umană”, explică Friederike Otto, cercetătoare la Imperial College London.

Autorii studiului susțin că încălzirea globală provocată de activitatea umană, în special prin utilizarea combustibililor fosili și, într-o măsură mai mică, prin despăduriri, a crescut semnificativ probabilitatea producerii unor astfel de episoade extreme.

Analiza compară date meteorologice actuale și prognoze cu cele înregistrate în timpul caniculelor din 2003 și 1976. Deși studiul nu a trecut încă prin procesul obișnuit de evaluare de către alți cercetători, autorii precizează că metodologia utilizată este deja validată de comunitatea științifică.

Rezultatele arată că nopțile cu temperaturi foarte ridicate sunt în prezent de aproximativ 100 de ori mai probabile decât în perioada caniculei istorice din 2003. În același timp, episoadele de căldură extremă din timpul zilei sunt de zece ori mai frecvente decât în trecut.

Cercetătorii resping ipoteza potrivit căreia fenomenul climatic El Niño ar fi contribuit la temperaturile extreme înregistrate în Europa.

Potrivit studiului, El Niño nu a avut „niciun rol” în actualul val de caniculă.

Specialiștii avertizează și asupra nivelului ridicat de stres termic, determinat de combinația dintre temperatură și umiditate.

„Stresul termic” - temepraturile ridicate şi nivelul de umiditate - face această caniculă ”deosebit de dezagreabilă şi periculoasă”, remarcă Friederike Otto.

Studiul mai arată că aproape 45% dintre cele 854 de orașe analizate din 30 de țări europene au depășit sau sunt foarte aproape să depășească recordurile istorice privind stresul termic, calculat pe baza indicelui WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature), care ia în considerare temperatura aerului, umiditatea, radiația solară și gradul de înnorare. Acest indice este utilizat pe scară largă, inclusiv în domeniul sportului, pentru evaluarea riscului de expunere la temperaturi extreme.