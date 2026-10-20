Riscurile privind evoluția cursului de schimb al leului se mențin la un nivel ridicat, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, al deficitelor bugetar și extern și al incertitudinilor politice din România. Banca Națională a României (BNR) atrage atenția că stabilitatea politică, reducerea deficitului bugetar și atragerea fondurilor europene sunt esențiale pentru limitarea presiunilor asupra monedei naționale.

Evaluarea apare în minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al BNR din 8 octombrie 2026, publicată marți. Documentul evidențiază și evoluția ascendentă a cursului leu/euro de la sfârșitul lunii septembrie și din primele zile ale lunii octombrie.

„Riscurile la adresa cursului de schimb al leului rămân ridicate, au susținut membrii Consiliului, evocând fluctuația accentuată a aversiunii globale față de risc în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, precum și conduita politicilor monetare ale băncilor centrale majore și ale celor din regiune, dar mai cu seamă deficitele gemene încă mari, alături de structura finanțării acestora, precum și incertitudinile generate de situația politică internă. În cadrul intervențiilor, au fost subliniate importanța stabilității politice și guvernamentale, precum și necesitatea continuării corecției fiscale conform Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și cerința atragerii fondurilor europene, ce sunt esențiale inclusiv din perspectiva implicațiilor asupra poziției externe a economiei și asupra primei de risc suveran, implicit asupra costului finanțării sectorului public și a celui privat”, se arată în document.

Membrii Consiliului de administrație al BNR au analizat evoluțiile de pe piețele financiare și au remarcat creșterea cursului de schimb în ultimele zile ale lunii septembrie și la începutul lunii octombrie.

„În discuțiile privind condițiile financiare, membrii Consiliului au arătat că principalele cotații ale pieței monetare interbancare și-au prelungit evoluția liniară în august și în primele decade din septembrie, pentru ca ulterior să cunoască ajustări crescătoare succesive, mai pronunțate în primele zile din octombrie.

Totodată, s-a observat că randamentele pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat și-au mărit fluctuațiile în prima parte a lunii septembrie și au înregistrat apoi o creștere considerabilă - în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul situației politice interne și al incertitudinilor asociate -, care s-a corectat în mare parte în primele zile din octombrie.

În aceeași conjunctură, cursul de schimb leu/euro și-a accentuat ascensiunea în septembrie, iar la finele lunii și în debutul lui octombrie a consemnat o creștere abruptă semnificativă, rămânând apoi pe noul palier, iar raportul leu/USD s-a mărit considerabil, în condițiile întăririi substanțiale a monedei americane pe piețele financiare internaționale”, se menționează în minută.

Potrivit analizei, turbulențele de pe piețele financiare au influențat atât cursul de schimb, cât și randamentele titlurilor de stat. Evoluțiile au fost asociate tensiunilor geopolitice și incertitudinilor politice interne, în timp ce dolarul american s-a apreciat semnificativ pe piețele internaționale.

Banca centrală atrage atenția și asupra dificultăților legate de măsurile care vor fi adoptate pentru corectarea dezechilibrelor bugetare în perioada următoare. Incertitudinile sunt amplificate de situația politică internă și de necesitatea respectării angajamentelor asumate față de Comisia Europeană.

„În același timp, au fost evidențiate incertitudinile mari ce rămân asociate, inclusiv în actuala situație politică internă, măsurilor ce ar putea fi adoptate în viitor în scopul menținerii deficitului bugetar dincolo de anul curent pe o traiectorie descrescătoare sustenabilă și compatibilă cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE, precum și cu procedura de deficit excesiv”, se arată în minută.

BNR subliniază astfel importanța unor măsuri fiscale care să permită reducerea deficitului pe termen mediu, fără a pune în pericol finanțarea economiei. Atragerea fondurilor europene este, de asemenea, considerată importantă pentru echilibrarea poziției externe a țării și limitarea costurilor de finanțare pentru stat și sectorul privat.

Cursul oficial al euro a urcat marți la 5,3285 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Moneda europeană a înregistrat o creștere de 0,13 bani, echivalentă cu 0,02%, față de nivelul precedent, de 5,3272 lei.

Evoluția vine după aprecierea cursului leu/euro semnalată de banca centrală la sfârșitul lunii septembrie și la începutul lunii octombrie. BNR indică printre factorii de risc deficitele ridicate, incertitudinile politice și evoluțiile de pe piețele financiare internaționale.