Euro a sărit de 5,35 lei. BNR a explicat ce se ăntâmplă cu leul

Din cuprinsul articolului Cursul leu-euro a avut o creștere abruptă

Euro a atins maxime istorice în ultimele zile în raport cu leul, iar marți, 6 octombrie, cursul a ajuns la 5,3527 lei pentru un euro. Precedentul record fusese înregistrat pe 2 octombrie, când euro era cotat la 5,3447 lei.

Conducerea Băncii Naționale a României (BNR) a făcut precizări despre evoluția cursului de schimb leu/euro, după creșterea înregistrată în ultimele zile. Oficialii BNR au descris evoluția de la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie drept „o creștere abruptă semnificativă”, după care cursul a rămas pe „noul palier”.

În același timp, oficialii BNR au explicat evoluția randamentelor pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat, care au înregistrat fluctuații importante în ultimele două luni.

BNR a prezentat evoluția cursului de schimb, a cotațiilor de pe piața monetară interbancară și a randamentelor titlurilor de stat într-un comunicat de presă transmis joi, după întrunirea Consiliului de Administrație.

„Principalele cotații ale pieței monetare interbancare şi-au prelungit evoluţia liniară în august şi în primele două decade din septembrie, pentru ca ulterior să cunoască ajustări ascendente succesive, mai pronunţate în primele zile din octombrie.

La rândul lor, randamentele pe termen mediu şi lung ale titlurilor de stat şi-au mărit fluctuaţiile în prima parte a lunii septembrie şi au înregistrat apoi o creştere considerabilă - în contextul conflictului din Orientul Mijlociu dar şi pe fondul situaţiei politice interne şi al incertitudinilor asociate -, care s-a corectat în mare parte în primele zile din octombrie. În aceeaşi conjunctură, cursul de schimb leu/euro şi-a accentuat ascensiunea în primele decade din septembrie, iar la finele lunii şi în debutul lui octombrie a consemnat o creştere abruptă semnificativă, rămânând apoi pe noul palier”, arată BNR în comunicatul transmis după ședința Consiliului de Administrație.