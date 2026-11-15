Persoanele care au sub 40 de ani și vor să își schimbe domiciliul cu unul dintre cele mai cunoscute teritorii insulare ale Italiei pot obține un sprijin financiar de până la 30.000 de euro. Programul este destinat celor care au deja o activitate profesională și aleg să se stabilească în Sardinia, iar autoritățile regionale urmăresc să atragă noi locuitori în comunitățile afectate de depopulare, potrivit Mediafax Italia.

Inițiativa a fost lansată de Consiliul Regional din Sardinia și se adresează atât cetățenilor italieni, cât și persoanelor din alte țări, inclusiv din România.

Printre beneficiari se pot număra aangajați, antreprenori și lucrători independenți care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Valoarea ajutorului financiar este de 20.000 de euro pentru persoanele care își transferă reședința în Sardinia. Suma poate crește până la 30.000 de euro dacă beneficiarii aleg să locuiască într-o localitate cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Programul face parte dintr-o strategie regională desfășurată în perioada 2026-2028, pentru care a fost stabilit un buget total de 56 de milioane de euro. Din această sumă, opt milioane de euro sunt destinate finanțărilor din 2026.

Potrivit calendarului anunțat de autorități, dosarele pot fi depuse până la 29 noiembrie 2026, ora 16:00. Apelul de candidaturi este disponibil pe site-ul oficial al Regiunii Sardinia.

Finanțarea este destinată persoanelor cu vârsta sub 40 de ani, care au deja un loc de muncă în momentul depunerii solicitării.

Sunt acceptate mai multe categorii profesionale:

angajații cu contract individual de muncă;

lucrătorii independenți;

antreprenorii care desfășoară deja o activitate profesională.

Cei care lucrează ca salariați pot opta pentru munca la distanță, mobilitatea profesională sau începerea unui nou raport de muncă după mutarea pe insulă.

În cazul antreprenorilor și al persoanelor independente, sunt acceptate inclusiv deschiderea unei noi afaceri sau înființarea unui nou sediu în Sardinia, cu condiția existenței unei activități profesionale.

De asemenea, pot solicita finanțarea și persoanele care și-au transferat deja reședința în Sardinia începând cu 1 ianuarie 2026.

Obținerea ajutorului financiar presupune respectarea unor condiții privind stabilirea și menținerea reședinței pe insulă.

Beneficiarii trebuie să își transfere oficial reședința în Sardinia în maximum șase luni de la primirea notificării prin care sunt declarați eligibili.

Totodată, aceștia au obligația de a locui pe insulă timp de cel puțin cinci ani. Regula este valabilă atât pentru persoanele care urmează să se mute, cât și pentru cele care și-au stabilit deja reședința acolo după 1 ianuarie 2026.

Programul acordă o atenție deosebită angajaților din domeniul sănătății și asistenței sociale. Autoritățile regionale urmăresc să atragă specialiști în localitățile care se confruntă cu un deficit de personal medical.

În situația în care numărul solicitărilor eligibile depășește fondurile disponibile, prioritate vor avea candidații care se mută în Sardinia pentru a lucra în aceste domenii.

Astfel, medicii și ceilalți profesioniști din sistemul sanitar vor beneficia de un avantaj la selecția dosarelor.