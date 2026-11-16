Isărescu susține că România nu are nevoie de un acord cu FMI

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat luni că un acord cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) nu este necesar în situaţia actuală a ţării, întrucât România nu se confruntă cu o criză valutară şi dispune de rezerve.

Isărescu susține că FMI intervine în special atunci când rezervele valutare sunt insuficiente şi că România are nevoie de finanţare din investiţii străine, fonduri europene şi împrumuturi de pe pieţele de capital.

Întrebat dacă există riscul ca România să ajungă să solicite un împrumut de la FMI, Isărescu a spus că un asemenea risc există oricând, dar că discuţiile despre revenirea Fondului nu reflectă realitatea economică actuală.

„Risc există oricând, dar, pentru că am văzut că s-a creat aşa o discuţie mare cu vine Fondul, un fel de bau-bau pe care l-am mai trăit de câteva ori şi ia măsuri mai aspre, Fondul vine când avem o criză valutară şi nu avem rezerve. Nu e cazul României.

Ţara are nevoie de bani, dar nu de bani de la FMI, că acolo e vorba numai de un schimb de valute. Noi le dăm lei în contul nostru de la FMI şi ei ne dau bani pentru rezervă valutară, deci valută atunci când nivelul rezervei este scăzut sau când există o criză valutară”, a afirmat guvernatorul BNR.

Isărescu consideră că finanţarea de care are nevoie România ar trebui să provină din investiţii străine, atragerea fondurilor europene şi împrumuturi de pe pieţele de capital. În opinia sa, riscul major este legat de deteriorarea credibilităţii internaţionale a ţării, situaţie în care un acord cu FMI ar putea contribui la recâştigarea încrederii.

„Explic tehnic, ca să ieşim dintr-o discuţie care nu îşi are rostul. Ţara are nevoie de bani, dar din investiţii străine, din fonduri europene, care e bine să fie atrase în mai mare măsură şi din împrumuturi pe pieţele de capital şi aici este riscul cel mare şi eventual şi o conexie cu Fondul, că dacă credibilitatea noastră pe plan internaţional s-ar deteriora într-o asemenea măsură, un acord cu Fondul poate să reducă această credibilitate, dar nu este, nu suntem în situaţia actuală. În situaţia actuală avem acord cu Uniunea Europeană.

Avem ţinte de deficit. Trebuie să le îndeplinim şi atunci şi rating-ul şi credibilitatea ţării pot fi menţinute fără acord cu Fondul”, a transmis Mugur Isărescu.

Guvernatorul a mai explicat că reprezentanţii FMI menţin legătura cu autorităţile române şi vizitează periodic ţara, însă aceste contacte nu înseamnă pregătirea unui acord de tip stand-by.

„Şi încă o formulare ca să vă mai tulbur. Fondul să ştiţi că nu vine aşa... E chiar prezent aproape săptămânal la noi, că ţinem legătura cu ei, Banca Naţională are legături permanente cu FMI, schimbăm informaţii, opinii. Şi după câte ştiţi, în primăvară a fost aici şi-au spus părerea şi probabil că mai vine din nou în primăvară. Asta nu înseamnă că facem un acord de tip stand-by cu ei pentru că nu de acei bani avem nevoie”, a mai declarat şeful BNR.