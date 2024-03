Economie Averea lui Mugur Isărescu. Conturi pline, bijuterii și argintărie







Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, are o avere de invidiat. Pe lângă proprietăți, conturi pline și terenuri, acesta are și colecții de artă valoroase.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, deține în localitatea Gruiu un teren intravilan de 14.611 de metri pătrați. De asemenea, mai are la Drăgășani Vâlcea un teren intravilan de 228 de metri pătrați pe care l-a cumpărat soția sa. Cei doi au și în București 34 de metri pătrați de teren intravilan.

La capitolul imobile, cei doi au o casă de locuit în Gruiu de 260 de metri pătrați. Soția deține o casă de vacanță de 89 de metri pătrați în Drăgășani, Vâlcea. De asemenea, soții Isărescu au un apartament de 127 de metri pătrați în București. Mai au și o altă categorie de bunurile imobile, de 67 de metri pătrați.

Guvernatorul BNR are veselă de argint de mii de euro

Guvernatorul BNR are un autoturism Eagle pe care îl deține din 1993. De asemenea, el mai deține și o șalupă, Delta, din 2004. La capitolul bijuterii, guvernatorul României excelează. Astfel, are diferite bijuteri pe care le-a strâns din 1976 până în 1989 , în valoare de 10.650 de euro. De asemenea, are altele pe care le-a strâns din 1990 până în 2021 în valoare de 88.000 de euro. Are și o colecție numismatică în valoare de 80.000 de euro. Tablouri și icoane în valoare totală de peste 26.000 de euro. Veselă din argint în valoare de 1.650 de euro pe care a dobândit-o până în 1989. Și mai are altă veselă din același metal pe care a dobândit-o după 1990 în valoare de 6.000 de euro. Și în materie de conturi, guvernatorul o duce foarte bine.

Câștigă peste 20.000 de mii de euro pe lună

În mai multe conturi are peste 600.000 de lei. Are. de asemenea. și peste 11.000 de euro. Dar și un cont cu peste 6.000 de dolari. Mugur Isărescu are și plasamente: la societatea MĂR are acțiuni de peste 1.100.000 de lei. Aceleiași societăți guvernatorul i-a acordat și un împrumut de peste 1.300.000 de lei. Are și hârtii de valoare la Ministerul Finanțelor de peste 1.600.000 de lei și peste 14.000 de euro. Iar venitul său anual este de 1.026.836 lei. La acesta se adaugă 30.612 lei, salariul de la Academia Română. Guvernatorul încasează și o pensie de 237.612 lei.