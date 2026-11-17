Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul calendarului de înscriere a copiilor la creșă, grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2027-2028.

Potrivit propunerii, prima etapă de înscriere se va desfășura între 24 mai și 18 iunie 2027, iar cea de-a doua este programată în perioada 28 iunie – 16 iulie 2027.

Calendarul stabilește perioadele în care părinții pot solicita un loc pentru copiii lor în unitățile de educație timpurie. Documentul se află încă în dezbatere publică, astfel că datele și prevederile sale vor putea fi modificate înainte de aprobarea formei finale.

Conform informațiilor publicate de Ministerul Educației, la creșă pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, în limita locurilor disponibile după încheierea etapei de reînscrieri.

Pentru grădiniță sunt eligibili copiii cu vârste între 3 și 6 ani. Și în acest caz, înscrierea copiilor nou-veniți se va face în limita locurilor rămase disponibile după reînscrierea celor care frecventează deja unitatea.

Prin urmare, numărul locurilor disponibile pentru noile înscrieri va depinde de câte familii aleg să își mențină copiii în aceeași creșă sau grădiniță și în anul școlar următor.

Potrivit proiectului, cererea-tip de înscriere va permite completarea a trei opțiuni, în ordinea preferințelor familiei.

Documentul trebuie depus la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. Părinții trebuie să țină cont de faptul că înscrierea se realizează în limita locurilor disponibile, iar menționarea unei unități pe prima poziție nu garantează automat obținerea unui loc.

Ministerul explică și diferența dintre reînscriere și înscriere. Reînscrierea este procedura prin care părinții copiilor care frecventează deja o creșă sau o grădiniță își exprimă opțiunea pentru continuarea activității în aceeași unitate, în anul școlar următor.

Locurile rămase libere după această etapă sunt repartizate pentru copiii care nu sunt înscriși în prezent în sistemul respectiv.

Proiectul Ministerului Educației prevede două etape principale pentru înscrierea copiilor:

Prima etapă: 24 mai – 18 iunie 2027;

24 mai – 18 iunie 2027; A doua etapă: 28 iunie – 16 iulie 2027.

Aceste intervale sunt valabile în forma proiectului supus consultării publice. Calendarul definitiv va fi stabilit după analizarea observațiilor și propunerilor primite de minister.

Ministerul Educației reamintește că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu.

În consecință, la înscrierea în învățământul preșcolar se va acorda prioritate cuprinderii în grădinițe a copiilor de 4 și 5 ani.

Această prevedere trebuie avută în vedere de părinții care pregătesc înscrierea copiilor pentru anul școlar 2027-2028, în special în unitățile în care numărul solicitărilor depășește capacitatea disponibilă.

Documentul publicat de Ministerul Educației nu reprezintă încă forma finală a calendarului. Instituția va analiza feedbackul transmis în cadrul consultării publice, precum și observațiile formulate în ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului.

Până la aprobarea ordinului final, părinții trebuie să urmărească eventualele modificări ale perioadelor de înscriere și informațiile oficiale privind procedura.

În forma actuală a proiectului, prima etapă începe pe 24 mai 2027, iar cea de-a doua pe 28 iunie.