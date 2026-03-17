Când încep înscrierile la creșe și grădinițe. Ministerul Educației a anunțat etapele

Ministerul Educației a anunțat că proiectul de calendar pentru înscrierea copiilor în creșe, grădinițe și serviciile complementare de educație timpurie pentru anul școlar 2026-2027 a fost pus în consultare publică.

Documentul stabilește etapele și regulile pentru înscrierea atât a copiilor care frecventează deja unitățile de învățământ preșcolar, cât și a celor care vor face prima lor înscriere.

Potrivit proiectului, grupele antepreșcolare (creșă) sunt destinate copiilor cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar admiterea se va face în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri. Pentru grupele de nivel preșcolar (grădiniță), pot fi înscriși copiii între 3 și 6 ani, de asemenea în funcție de locurile rămase libere după reînscrieri.

Părinții care doresc să înscrie copii în aceste unități vor completa cereri-tip, în care pot trece trei opțiuni pentru unitățile preferate, în ordinea priorității. Cererea se depune la unitatea aleasă ca primă opțiune, urmând ca repartizarea finală să respecte locurile disponibile și ordinea preferințelor.

Etapa de reînscrieri este programată între 18 și 22 mai și se adresează copiilor care frecventează deja creșa sau grădinița. În această perioadă, părinții își exprimă opțiunea pentru continuarea frecventării aceleiași unități în anul școlar următor. Locurile disponibile pentru copii noi vor fi comunicate imediat după finalizarea acestei etape, pe 22 mai.

Ulterior, între 22 iunie și 9 iulie, se vor face înscrierile pentru copiii care nu sunt deja înscriși, pe baza opțiunilor trecute în cererile de înscriere. Ministerul precizează că, în conformitate cu cadrul legal, grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu, iar la grădiniță se va acorda prioritate copiilor cu vârste între 4 și 5 ani.

Proiectul este disponibil pentru consultare publică, iar forma finală va fi adoptată după analiza opiniilor primite și discuțiile din cadrul Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Acest calendar urmărește să asigure o planificare transparentă și echitabilă a înscrierilor, oferind părinților toate informațiile necesare pentru a-și organiza participarea copiilor la educația timpurie în condiții optime.