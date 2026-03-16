Mii de copiii de clasa a VIII-a, lăsați baltă de profesori în cel mai important moment. Simularea, boicotată în 130 de școli

Simularea Evaluării Naționale 2026 începe luni, 16 martie, cu proba de Limba și literatura română. Din păcate, aproape 130 de școli nu organizează testarea, ca urmare a boicotului profesorilor.

Luni, 16 martie, elevii de clasa a VIII-a susțin proba de Limba și literatura română în cadrul simulării Evaluării Naționale. Potrivit inspectoratelor școlare județene, simularea este organizată în 97,27% dintre școli, adică în 4.527 de unități de învățământ din România. În alte 127 de școli, reprezentând 2,73% din total, simularea nu se desfășoară, ca urmare a boicotului profesorilor.

Prin acest boicot, profesorii îți manifestă nemulțumirile față de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan, cum ar fi majorarea normei didactice cu două ore și mărirea numărului de copii în sala de curs.

Proba de matematică va avea loc marți, 17 martie, iar miercuri, 18 martie, se organizează testul la limba și literatura maternă pentru elevii minorităților naționale care au urmat cursurile în limba maternă. Elevii vor avea două ore pentru a rezolva subiectele, iar condițiile de examen vor fi similare cu cele ale Evaluării Naționale din luna iunie.

Rezultatele simulării vor fi afișate pe 30 martie. Notele nu sunt publice și vor fi comunicate elevilor prin intermediul școlilor.

La cererea elevilor sau a părinților, acestea pot fi trecute în catalog.

Pentru corectarea lucrărilor, s-au înscris aproximativ 5.000 de profesori evaluatori la Limba Română, 4.500 la Matematică și 300 la Limba Maternă.

Sindicaliștii din Educație au precizat săptămâna trecută că un referendum realizat printre cadrele didactice arată dorința acestora de a boicota simularea, dar mulți sunt obligați să participe ca supraveghetori sau corectori.