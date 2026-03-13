Ilie Bolojan, despre boicotul profesorilor: Una e să fii nemulțumit și alta e să generezi acțiuni care afectează copiii

Premierul Ilie Bolojan a comentat, vineri, situația creată în jurul simulărilor pentru Evaluarea Națională, după ce mai multe școli au decis să boicoteze testările programate pentru săptămâna viitoare. Șeful Executivului consideră că nemulțumirile profesorilor pot exista, însă acțiunile care afectează elevii trebuie evitate.

Întrebat în Bihor cum vede decizia unor unități de învățământ de a nu organiza simularea pentru Evaluarea Națională, premierul a vorbit despre responsabilitatea pe care o presupune activitatea în sectorul public.

”În afară de discuţiile care sunt în această zonă, consider că este responsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională, şi a dascărilor, ca atunci când suntem în serviciu public, pe o funcţie mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a răspuns şeful Executivului.

Ilie Bolojan a făcut referire și la măsurile adoptate anul trecut în educație, care au generat nemulțumiri în rândul cadrelor didactice.

”Sigur că măsurile de creştere a normei didactice de anul trecut n-au fost populare, dar una este acest lucru şi alta este să generezi acţiuni care afectează copiii”.

Ministerul Educației arată că protestul profesorilor afectează organizarea simulărilor în unele unități de învățământ. Potrivit datelor centralizate de la inspectoratele școlare, 127 de școli nu vor organiza simularea pentru Evaluarea Națională. La nivel național, simulările sunt programate în 4.527 de unități de învățământ, ceea ce reprezintă 97,27% din totalul școlilor. În restul unităților, adică aproximativ 2,73%, testările nu vor avea loc.

Simularea Evaluării Naționale 2026 începe pe 16 martie, iar simularea examenului de Bacalaureat este programată o săptămână mai târziu.

Ministerul Educației mai arată că aproximativ 5.000 de profesori evaluatori sunt înscriși pe platformă pentru corectarea lucrărilor la limba română, circa 4.500 pentru matematică și aproximativ 300 pentru limba maternă.

De asemenea, aproximativ 77.000 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivelul unor județe, înaintea simulării naționale. Aceste testări au fost organizate de unele inspectorate școlare la nivel local.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București la solicitarea Edupedu.ro, simularea este afectată de protest în 40 de școli.

În aceste unități de învățământ, peste 3.000 de elevi nu vor susține simularea Evaluării Naționale.

„La acest moment, conform datelor centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, situația indică 40 de unități de învățământ în care simularea este afectată de acțiunile de protest, cu 3.276 de elevi afectați de boicot”, a precizat inspectoratul.

Sindicatele din educație au transmis în această săptămână că peste 50% dintre profesorii membri de sindicat au decis să nu participe la simulările examenelor naționale din 2026.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a reacționat într-o postare pe Facebook, unde a arătat că dreptul cadrelor didactice de a protesta trebuie respectat, însă simulările pot fi organizate și cu profesorii care aleg să nu participe la acțiunile sindicale.

Potrivit ministrului, peste 8.000 de profesori s-au înscris deja pentru evaluarea lucrărilor la simulările examenelor naționale.