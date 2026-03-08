Lovitură foarte dură pentru elevii de clasa a opta. Profesorii vor boicota examenele de Evaluare Națională

Marius Nistor, președintele Federației Spiru Haret, a anunțat că profesorii vor boicota examenele de Evaluare Națională programate pentru această vară, după ce Guvernul a propus alocarea a 2,8% din PIB pentru Educație în bugetul național. De asemenea, liderul sindical i-a reproșat președintelui Nicușor Dan că nu își face timp să se întâlnească cu cadrele didactice, nemulțumite de măsurile de austeritate, și l-a acuzat că este „mână în mână” cu Executivul.

Liderul de sindicat s-a declarat revoltat după ce Nicușor Dan a ieșit, vineri seara, din Palatul Cotroceni pentru a discuta cu protestatarii nemulțumiți de propunerile pentru șefia marilor parchete, în timp ce pentru cadrele didactice nu și-a făcut timp, în ciuda protestelor repetate.

„Consider că noi ca federații sindicale am greșit. Acțiunile de protest trebuia să le organizăm seara. Presupun că doar atunci președintele României ar fi ieșit la o întâlnire cu cadrele didactice. Dacă stau bine să mă gândesc când au venit peste 20.000 de cadre didactice la poarta domniei sale, anul trecut, în septembrie, nu s-a deranjat să iasă afară, dar măcar ne-a primit ca să ne asculte. Domnia sa și-a dat un termen de vreo două luni, când cu cifrele pe masă, vom vedea cum anume vor putea fi combătute măsurile asumate pe Legea 141. Măsuri care au avut un efect nefast în învățământul preuniversitar”, a spus acesta.

Liderul de sindicat susține că, prima dată, întâlnirea cu ei nu a fost posibilă nici după două luni, motivul invocat fiind lipsa unui consilier pe probleme de învățământ.

„I-a venit consilierul, s-au cules date, dar domnia sa tot n-a avut timp să se întâlnească cu noi pentru că îi lipsea ministrul. Are ministru, ne pregătim de acțiuni de protest, de boicotarea simulărilor, a examenelor naționale, și domnia sa tot nu are timp să se vadă cu noi. Pesemne că nu are absolut nimic de spus”, a adăugat acesta.

Președintele Federației Spiru Haret l-a acuzat pe șeful statului că este „mână în mână” cu Guvernul și că află despre măsurile de austeritate care îi afectează direct pe profesori înaintea cadrelor didactice.

„Și adevărul e: cum poți să ai încredere în Președintele României sau în consilierii domniei sale atâta vreme cât noi ne ducem cu bună-credință la Cotroceni, încercăm să găsim o soluție la problemele pe care le avem în învățământul preuniversitar, ca să aflăm pe urmă din presă că, de fapt, Președinția este mână în mână cu Guvernul? Iar consilierul este pe post de observator la întâlniri de taină ale profesorilor din învățământul universitar cu reprezentanți ai Guvernului, unde mai stabilesc ce măsuri de austeritate aplică sistemului de învățământ”, a explicat acesta.

Potrivit acestuia, profesorii din învățământul preuniversitar nu au fost întrebați care este punctul lor de vedere, deși printre ei se află cadre didactice afectate de aceste măsuri.

„Iar măsura respectivă a fost discutată doar cu un grup de rectori, din care face parte și actualul ministru al Educației, domnul Dimian, care ne iubește. Asta ne transmite: că ne iubește pe noi, profesorii, pe cei din învățământul preuniversitar, dar nu are timp să se vadă cu noi. Din prea mare dragoste”, a spus acesta, ironic.

Astfel, liderul de sindicat a anunțat că profesorii vor boicota examenele naționale. „Când vorbim de boicotare, este vorba de boicotarea examenelor naționale care vor avea loc în vară. Acum discutăm de boicotarea simulărilor. Categoric că nu excludem nici acțiunile de protest în stradă. Dacă în septembrie anul trecut am venit peste 20.000, nicio problemă, mai venim încă o dată și încă o dată până când cei care n-au timp să se vadă cu noi vor înțelege că educația este o prioritate”, a spus acesta.

Potrivit acestuia, deși președintele este preocupat de „umbrela nucleară” din justiție, nu a luat în calcul o astfel de protecție pentru educație. „S-a gândit la ce înseamnă faptul că, în momentul de față, Guvernul României propune un buget de 2,8% din PIB pentru educație? Mai puțin de jumătate cât ar trebui să fie”, a mai spus Marius Nistor.