Profesorii amenință cu boicotarea simulărilor examenelor naționale. Vor noi creșteri de salarii
- Mădălina Sfrijan
- 5 martie 2026, 23:03
Marea majoritate a profesorilor se pregătesc să boicoteze simulările examenelor naționale din 2026, potrivit datelor centralizate în urma unui referendum, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, pentru Edupedu.ro. Liderul sindical a explicat că, potrivit rezultatelor preliminare, majoritatea profesorilor optează să nu participe la simulările examenelor. Această decizie, împreună cu posibilitatea grevei, ar putea duce, în final, la boicotarea simulărilor.
Simulările la examenele naționale, în pericol. Anunțul făcut de profesori
Referendumul a fost trimis în școli, iar sindicatele din învățământ le propun profesorilor fie neparticiparea, fie greva în perioada desfășurării simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.
În județul Iași, aproape 80% dintre profesorii consultați au ales să nu participe.
Apel la respectarea deciziilor profesorilor
Marius Nistor a atras atenția că profesorii nu trebuie să se lase influențați de presiunile venite de la Ministerul Educației, inspectoratele școlare sau conducerea școlilor.
„De asta am dat drumul și la acea adresă către colegii noștri din unitățile școlare – să le aducem la cunoștință faptul că se merge pe boicotarea participării la simulările celor două examene naționale și să nu cedeze presiunilor care sunt exercitate de minister,” a arătat liderul sindical.
Profesorii sunt îndemnați să-și respecte semnăturile date în cadrul referendumului și să fie uniți și solidari. FSLI și Federația „Spiru Haret” le recomandă cadrelor didactice să nu semneze documente prin care își asumă participarea la organizarea simulărilor.
Posibil referendum pentru grevă generală
Conform unei informări a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, dacă Guvernul nu va adopta măsuri considerate suficiente, în aprilie 2026 ar putea fi declanșat referendumul pentru greva generală, cu posibilă începere la finalul lunii mai 2026.
Calendar simulări Evaluare Națională și Bacalaureat 2026
Simulările pentru Evaluarea Națională vor avea loc astfel:
16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
- 17 martie 2026: Matematică – probă scrisă
- 18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor
Simulările pentru Bacalaureat sunt programate astfel:
- 23 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
- 24 martie 2026: Proba obligatorie a profilului – probă scrisă
- 25 martie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă
- 26 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 16 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor
Federațiile sindicale subliniază că boicotul simulărilor este rezultatul nemulțumirilor profesorilor și al procedurilor implementate de Ministerul Educației. Conducerea sindicală le recomandă cadrelor didactice să rămână unite și să respecte deciziile luate prin referendum.
