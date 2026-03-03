Grădinițele și școlile rusești organizează nunți simulate pentru copii la stare civilă

În mai multe regiuni din Rusia, copiii și tinerii, de la grădiniță până la universitate, sunt duși în vizite organizate la oficiile de stare civilă. Activitățile, prezentate drept inițiative educative, includ simulări de ceremonii matrimoniale, informează verstka.media.

În cazul adolescenților, organizatorii aleg o „mireasă” și un „mire”, iar cei doi participă la o ceremonie simbolică, desfășurată în decorul oficial al instituției. Evenimentul reproduce pașii unei căsătorii autentice, însă are caracter demonstrativ.

Mai exact, instituțiile de învățământ din Rusia au demarat, la începutul acestui an, un program amplu de vizite organizate la oficiile de stare civilă, implicând copii și tineri din toate ciclurile educaționale. Potrivit unei anchete publicate pe 3 martie de publicația independentă Vertska, peste 100 de școli, colegii și universități au anunțat, de la începutul lui 2026, desfășurarea unor astfel de activități.

În timpul acestor deplasări, elevii și studenții participă la simulări de ceremonii de căsătorie, organizate special pentru ei. Inițiativa nu îi vizează doar pe adolescenți sau tineri adulți, ci și preșcolarii.

În regiunea Regiunea Kirov, micuții de la grădinița „Rodnichok” au fost duși la oficiul de stare civilă într-un program prezentat drept „orientare în carieră”. Un caz similar a fost semnalat și în Tatarstan, unde angajații unui birou local le-au vorbit copiilor despre importanța familiei, subliniind că „o familie puternică este garanția unui stat puternic”.

Datele centralizate de Vertska indică o extindere rapidă a acestor inițiative la nivel național, într-un demers care aduce în prim-plan instituția căsătoriei încă din primii ani de școală. Mai multe instituții de învățământ își justifică vizitele la oficiile de stare civilă prin argumente educaționale variate.

În unele cazuri, acestea sunt prezentate drept activități de orientare profesională, menite să le ofere elevilor o perspectivă asupra activității funcționarilor care înregistrează nașteri și căsătorii. Cel puțin opt școli și un colegiu au inclus astfel de deplasări în cadrul disciplinei „Studii familiale”.

Potrivit comunicărilor oficiale, scopul acestor excursii este consolidarea „valorilor familiale”. La 14 februarie, Comitetul pentru Oficiile de Stare Civilă din Sankt Petersburg a transmis că, în timpul unei vizite cu caracter educativ, elevii au avut ocazia să descopere principiile de funcționare ale instituției și să înțeleagă rolul valorilor familiale tradiționale în societate.

În regiunea Saratov, inițiativa a mers și mai departe: doi liceeni din clasa a zecea au participat la o ceremonie simbolică, au schimbat inele și au semnat documente, imitând procedura oficială. Reprezentanții unității de învățământ au explicat că această „simulare a înregistrării căsătoriei” le-a oferit adolescenților posibilitatea de a înțelege solemnitatea și importanța unui astfel de moment.

La o unitate de învățământ din Saratov, elevii de clasa a treia au luat parte la un joc tematic intitulat „Ritualuri de nuntă”. În timpul activității, o fetiță a purtat voal și buchet de flori, scena imitând simbolic o ceremonie matrimonială. Conducerea școlii a explicat că astfel de inițiative au rolul de a-i familiariza pe copii cu tradițiile naționale și de a le dezvolta abilitățile de comunicare prin exerciții interactive.

Inițiative similare au fost organizate și în regiunea Perm, unde elevii de clasa a șasea au participat la un joc „Viitorul este aici!”. Adolescenții au interpretat roluri de viitori soți, activitatea fiind inclusă în programul educațional dedicat planificării carierei și vieții personale.

Aceste evenimente fac parte dintr-un demers mai amplu început după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina de către Rusia. Comunitățile școlare au lansat o amplă campanie online care promovează maternitatea timpurie și familiile numeroase, în paralel cu mesaje ce susțin așa-numitele „valori tradiționale”.

Amplificarea acestui tip de mesaj coincide cu programul oficial al Kremlinului, declarat „Anul Familiei”, inițiativă care urmărește stimularea natalității într-un context marcat de scăderea demografică și de pierderile suferite pe front. Strategia pare să vizeze în mod direct tinerii, prin promovarea unor modele de viață și a unor orientări reproductive aliniate discursului de stat.