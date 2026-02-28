Profesorii nu vor mai fi obligați să vină la școală în vacanțe. Se schimbă regulile privind timpul de muncă al cadrelor didactice

Republica Moldova. Cadrele didactice nu vor mai fi obligate să se prezinte la instituțiile de învățământ în timpul vacanțelor școlare, cu excepția unor situații punctuale care țin de buna funcționare și stabilitatea conducerii instituției. Prevederea este inclusă într-un nou ordin emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), prin care este modificată metodologia de repartizare a timpului de muncă al profesorilor.

Potrivit noilor reglementări, în perioadele în care nu se desfășoară ore, activitățile profesionale ale cadrelor didactice, precum pregătirea lecțiilor, evaluarea lucrărilor sau formarea profesională, vor putea fi realizate în regim la distanță. Măsura vine în contextul unui proces mai amplu de debirocratizare și eficientizare a activității din sistemul educațional.

Ordinul prevede că directorul instituției de învățământ va putea solicita prezența fizică a profesorilor pentru cel mult două zile în timpul vacanțelor școlare, cu excepția vacanței de vară. Aceste situații trebuie să fie justificate de necesități administrative sau organizatorice care nu pot fi gestionate în regim online.

În cazul vacanței de vară, regulile sunt diferite. Prezența fizică a cadrelor didactice nu va putea depăși 40% din timpul lunar de muncă, ceea ce echivalează, în medie, cu aproximativ două zile pe săptămână. Această limitare nu se aplică în perioada concediului anual de odihnă, când profesorii beneficiază de drepturile prevăzute de legislația muncii.

Reprezentanții MEC subliniază că scopul modificărilor este de a introduce mai multă flexibilitate în organizarea muncii și de a elimina practica prezentării formale la locul de muncă în perioadele în care nu există activitate didactică propriu-zisă.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, noile prevederi fac parte dintr-un pachet mai amplu de reforme orientate spre debirocratizare și reducerea epuizării profesionale în rândul cadrelor didactice.

Până în prezent, profesorii erau obligați să se prezinte fizic la școală chiar și în vacanțe sau în perioadele în care nu aveau ore în orar, ceea ce genera nemulțumiri și percepția unei sarcini administrative excesive.

Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că schimbările urmăresc să ofere mai mult timp pentru activitățile esențiale și pentru interacțiunea directă cu elevii:

„Modificările au scopul de a reduce volumul hârtiilor și de a oferi profesorilor mai mult timp pentru interacțiunea cu elevii, precum și de a scoate presiunea pe cadrele didactice”, a afirmat ministrul.

Autoritățile consideră că flexibilizarea modului de organizare a muncii va contribui la creșterea satisfacției profesionale și la îmbunătățirea climatului din instituțiile de învățământ.

În paralel cu modificările privind timpul de muncă, MEC continuă procesul de digitalizare a sistemului educațional. Ministerul a pus la dispoziția cadrelor didactice peste 20.000 de proiecte didactice și aproximativ 500 de planificări anuale, menite să reducă volumul de muncă administrativă și să uniformizeze standardele de predare.

Prin aceste instrumente, profesorii pot utiliza modele predefinite, adaptabile la specificul clasei și disciplinei, fără a mai fi nevoiți să elaboreze integral documentația de la zero. Oficialii susțin că această măsură reduce considerabil timpul petrecut pentru completarea documentelor și raportărilor.

De asemenea, în ultimii ani au fost eliminate mai multe registre și documente considerate redundante. Profesorii nu mai sunt obligați să raporteze modul de utilizare a compensației în valoare de 4.000 de lei acordată pentru materiale didactice, iar procedurile de acreditare și evaluare externă pentru instituțiile publice au fost simplificate sau eliminate.

Modificările privind organizarea timpului de muncă intervin într-un context în care elevii se apropie de următoarele perioade de vacanță. Potrivit calendarului aprobat de MEC, elevii vor intra în vacanța de primăvară pe 5 martie și vor reveni la cursuri pe 9 martie.

Vacanța de Paști este programată în perioada 11–20 aprilie. După această pauză, elevii vor continua cursurile până la finalul celui de-al doilea semestru, care se va încheia pe 29 mai.

Elevii din clasele a IX-a și a XII-a vor finaliza studiile mai devreme, pe 25 mai, pentru a avea timp să se pregătească și să susțină examenele naționale de absolvire.