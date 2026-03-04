Sute de profesori au demisionat din învățământ în patru luni, ca urmare a Legii Bolojan

Peste 350 de profesori din învățământul preuniversitar au demisionat între septembrie și decembrie 2025, majoritatea fiind angajați pe perioadă determinată, ca urmare a Legii Bolojan, relatează Ministerul Educației.

Peste 350 de profesori din învățământul preuniversitar au demisionat în ultimele patru luni ale anului trecut, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării. Majoritatea celor care au părăsit sistemul erau angajați pe perioadă determinată și pe durata viabilității postului.

Ministerul a oferit aceste date ca răspuns la interpelarea deputatului Cristina-Emanuela Dascălu (AUR), care a cerut clarificări privind impactul Legii Bolojan asupra normei didactice și asupra personalului didactic în anul școlar 2025-2026.

Conform Ministerului Educației, în anul școlar 2025-2026, 56 de profesori activează cu normă incompletă, dintre care 45 sunt cadre titulare și debutante, iar 11 sunt angajate pe durata viabilității postului.

„În perioada septembrie - decembrie 2025 au demisionat din învățământul preuniversitar un număr de 367 de cadre didactice, din care 114 cadre didactice titulare și debutante și 253 de cadre didactice angajate pe perioadă determinată și pe durata viabilității postului”, se arată în răspunsul Ministerului Educației.

Ministerul Educației precizează că posturile didactice și catedrele se constituie conform planurilor-cadru de învățământ, iar unitățile școlare propun planurile de școlarizare, aprobate de consiliul de administrație al inspectoratelor școlare. Oferta de curriculum a fiecărei școli nu poate depăși numărul maxim de ore pe săptămână stabilit prin planurile-cadru aprobate prin ordin al ministrului educației.

Cadrele didactice pot opta, din proprie inițiativă, pentru diminuarea normei de predare, cu reducerea corespunzătoare a salariului și a vechimii în muncă sau în învățământ.

„Cadrele didactice repartizate pe posturi didactice/catedre conform prezentei Proceduri, după prezentarea la posturile didactice/catedrele la care au fost repartizate și încheierea contractelor individuale de muncă/actelor adiționale la contractele individuale de muncă, potrivit Metodologiei-cadru și prezentei Proceduri, pot opta, din proprie inițiativă, să nu desfășoare o parte din orele aferente activităților didactice de predare-învățare-evaluare la clasă, în noile unități de învățământ, cu diminuarea corespunzătoare a drepturilor salariale și a vechimii în muncă/învățământ”, arată procedura ministerului.