HAI România! Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18







🚨 Autismul nu e o etichetă. Este o realitate crudă. În România, zeci de mii de copii și părinți trăiesc zilnic cu bariere absurde, prejudecăți și un sistem care îi lasă prea des singuri. Copiii cu TSA nu au nevoie de milă. Au nevoie să fie văzuți, ascultați și sprijiniți.

În acest episod din Punctul pe 🅘, alături de Daniela Bololoi, fondator și președinte Help Autism, cea mai mare organizație dedicată persoanelor cu TSA din România, aducem în lumină o realitate pe care nu mai avem voie s-o ignorăm. Daniela vorbește deschis despre 15 ani de luptă: schimbările câștigate cu greu, dar și zidurile invizibile ridicate de prejudecăți și indiferență, care încă îi țin pe copii și părinți departe de o viață firească.

🎧 Vei descoperi: 💡 Care sunt prejudecățile și barierele reale pe care le întâlnesc zilnic copiii și părinții lor 💡 De ce integrarea școlară rămâne o luptă continuă și unde se rupe sistemul 💡 Cum arată viața emoțională a unui copil cu TSA și cât de mult contează sprijinul comunității 💡 Ce se întâmplă când acești copii devin adulți și sprijinul familiei se subțiază 💡 Soluțiile și pașii concreți prin care Help Autism a schimbat deja destine 💡 Ce putem face fiecare dintre noi ca să nu mai întoarcem privirea 📩 Punctul meu pe 🅘 al acestui episod: Autismul nu e o problemă izolată.

Este o oglindă a umanității noastre. Felul în care alegem să privim, să includem și să sprijinim copiii și tinerii cu TSA spune totul despre cine suntem ca societate. 🔔 Dă subscribe la canalul HAI România! și activează notificările pentru mai mult conținut care aduce claritate în emoții, relații și alegeri de viață.

👉 Rămâi aproape de #PunctulPe🅘 și dincolo de YouTube - mă găsești și pe: 🌐 Ileana Ilie Ungureanu Online: https://www.facebook.com/ileana.ilie.5 https://www.instagram.com/ileanailie/ https://www.tiktok.com/@punctulpeileanailie