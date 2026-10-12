Cursul euro-leu se poate prăbuși. Analistul economic Radu Georgescu a lansat un avertisment extrem de dur cu privire la viitorul financiar al României, subliniind că dezechilibrele macroeconomice ignorate în ultimii 15 ani încep să își arate efectele devastatoare.

Într-o analiză publicată recent, expertul demontează mitul „creșterii economice record” și anticipează un șoc pe piața valutară și o criză imobiliară iminentă. Nu numai în România, ci și în UE.

Unul dintre cele mai alarmante puncte ale analizei se referă la cursul valutar. Radu Georgescu susține că stabilitatea aparentă a monedei naționale este o iluzie menținută artificial. El atrage atenția că România înregistrează de trei ani cel mai mare deficit de cont curent de pe glob (raportat la PIB) și cea mai ridicată inflație din Europa.

Pentru a ilustra gravitatea situației, expertul compară economia României de astăzi cu cea a Turciei de acum cinci ani, perioadă în care lira turcească s-a prăbușit, crescând de cinci ori.

„Eu, acum 3 ani, am spus că euro-leu va ajunge la 10 lei, când România nu va mai putea să împrumute sume imense de euro. Acum spun că 10 lei începe să fie o prognoză optimistă”, a avertizat Radu Georgescu. Demitizând discursurile triumfaliste care susțineau că economia românească a depășit state precum Polonia, Cehia sau chiar capitale precum Roma și Madrid.

Pe lângă criza valutară, Georgescu avertizează că România se află în mijlocul unei bule imobiliare majore, comparabilă cu situația premergătoare crizei financiare din 2008. Un indicator alarmant este faptul că aproximativ 25% din locuințele din țară, inclusiv din București, sunt declarate complet goale.

Semnalele de alarmă vin și de pe piața internațională. Dobânzile la creditele imobiliare sunt în creștere, iar accesibilitatea achiziționării unei locuințe a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. „Ca și în 2008, piața imobiliară din România are nevoie de un ac. Ca și în 2008, acul vine tot din America”, explică analistul. Menționând că dezvoltatorii imobiliari internaționali au început deja să renunțe la clădiri de birouri, vânzându-le cu discounturi uriașe sau cedându-le băncilor.

La întrebarea pe care și-o pun toți românii: când se va întâmpla acest colaps?, răspunsul analistului este tăios: „Doar economia știe. Când îți bați joc de economie, ea își va bate joc de tine când vrea ea. Nu când vrei tu.”

Postarea lui Radu Georgescu reprezintă un semnal de alarmă sever pentru guvernanți, dar și pentru cetățenii de rând, care ar putea fi cei mai afectați de un eventual șoc valutar și de o prăbușire a prețurilor pe piața imobiliară.

Rămâne de văzut cât timp va mai putea statul român să susțină artificial acest echilibru fragil, exclusiv prin împrumuturi externe masive.