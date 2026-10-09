Peste 2,73 milioane de cărți electronice de identitate au fost emise în România până la 2 octombrie 2026, potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne. Persoanele care dețin încă buletinul vechi îl pot folosi în continuare, dacă este valabil, însă din 3 august 2031 documentul nu va mai fi acceptat pentru călătoriile în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen. Preschimbarea poate fi solicitată și înainte de expirare.

Românii care folosesc modelul vechi al cărții de identitate nu sunt obligați să îl înlocuiască imediat cu varianta electronică. Documentul rămâne valabil până la data expirării, însă vor exista restricții privind utilizarea lui în străinătate.

Ministerul Afacerilor Interne face diferența între valabilitatea buletinului pe teritoriul României și recunoașterea acestuia ca document de călătorie. Astfel, după 3 august 2031, vechea carte de identitate nu va mai permite deplasările în UE și Spațiul Schengen, chiar dacă data de expirare înscrisă pe document este ulterioară.

Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Afacerilor Interne, până la 2 octombrie 2026 au fost eliberate 2.733.727 de cărți electronice de identitate. Noul document are dimensiunea unui card bancar și este prevăzut cu un cip în care sunt înregistrate informațiile titularului.

Cartea electronică poate fi utilizată pentru identificare, călătorii internaționale în statele care o recunosc și accesarea anumitor servicii digitale. Trecerea la acest tip de document face parte din procesul de modernizare a sistemului național de evidență a persoanelor și de aliniere la cerințele europene privind securitatea actelor de identitate.

Cartea de identitate model 1997 va putea fi folosită ca document de călătorie în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen numai până la 3 august 2031. După acest termen, persoanele care doresc să călătorească în aceste state vor avea nevoie de o carte electronică de identitate valabilă sau de un pașaport valabil.

În schimb, documentele vechi care au o dată de expirare ulterioară zilei de 3 august 2031 vor putea fi utilizate în continuare pe teritoriul României, până la expirarea perioadei de valabilitate.

Pentru cărțile de identitate care expiră înaintea acestui termen, titularii trebuie să solicite eliberarea unui nou act în condițiile legii.

Prima carte electronică de identitate este eliberată gratuit cetățenilor români care au împlinit 14 ani, în cadrul programului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Gratuitatea este acordată în limita fondurilor disponibile și a obiectivelor stabilite prin proiect.

Persoanele care au primit deja o carte electronică și solicită eliberarea alteia trebuie să achite 70 de lei. Tariful se aplică inclusiv în cazul pierderii, furtului sau deteriorării documentului.

Cartea electronică poate fi solicitată și pentru copiii care nu au împlinit 14 ani, la cererea părinților. În această situație, costul este de 70 de lei. O excepție există pentru minorii care depun cererea cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. Aceștia pot beneficia de eliberarea gratuită, în condițiile programului.

Pentru cetățenii care nu doresc un act de identitate electronic, există posibilitatea obținerii Cărții de Identitate Simple (CIS). Documentul are dimensiunile unui card bancar, însă nu conține cipul și funcționalitățile digitale ale variantei electronice.

Eliberarea Cărții de Identitate Simple costă 40 de lei, indiferent dacă este vorba despre primul document de acest tip sau despre înlocuirea unuia anterior.

CIS poate fi utilizată pentru identificarea pe teritoriul României, dar nu este recunoscută ca document de călătorie în străinătate. Persoanele care aleg această variantă vor avea nevoie de pașaport pentru deplasările externe.

Totodată, buletinul fără cip nu permite autentificarea online și semnarea electronică a documentelor prin funcțiile disponibile pe cartea electronică.

Cartea electronică poate fi folosită pentru călătorii în statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Documentul este recunoscut și în alte țări, printre care Turcia și Republica Moldova. Pe lângă utilizarea pentru călătorii, noul buletin permite identificarea în mediul digital și accesarea serviciilor online compatibile.

Titularii pot semna electronic documente, folosind certificatul inclus în cartea de identitate. Pentru aceste funcții sunt necesare două coduri PIN: unul de patru cifre pentru autentificare și altul de șase cifre pentru semnătura electronică.

O altă modificare privește adresa de domiciliu. Aceasta nu mai este tipărită pe document, ci este păstrată în format electronic. În consecință, modificarea domiciliului poate fi înregistrată fără eliberarea unui nou card fizic.

Cetățenii pot solicita cartea electronică de identitate la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din România care eliberează aceste documente, indiferent de localitatea de domiciliu.

Programările se efectuează online, prin platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne. Pentru depunerea cererii pot fi necesare, în funcție de situația solicitantului, actul actual de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau documentele referitoare la divorț.

În anumite cazuri, trebuie prezentată și dovada adresei de domiciliu, dacă verificările în bazele de date oficiale nu furnizează informațiile necesare. Dacă se percepe o taxă pentru eliberarea documentului, solicitantul trebuie să prezinte și dovada achitării acesteia.

Ministerul Afacerilor Interne recomandă persoanelor care depun cererea să aibă asupra lor documentul care atestă domiciliul, pentru situațiile în care verificarea electronică nu poate fi realizată.

Românii care doresc să treacă la cartea electronică de identitate pot solicita preschimbarea chiar dacă actul actual nu a expirat. Documentul vechi rămâne la titular până la înmânarea celui nou