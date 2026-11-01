Republica Moldova. Atacul cibernetic asupra sistemelor guvernamentale are consecințe și asupra scrutinului de duminică, 1 noiembrie. Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să nu permită folosirea buletinelor și cărților de identitate digitale din aplicația EVO pentru identificarea alegătorilor la secțiile de votare. Cetățenii din cele șase localități în care vor avea loc alegeri locale noi, precum și cei din satul Delacău, unde se desfășoară un referendum local, vor trebui să prezinte acte de identitate în format fizic.

Astfel, alegătorii vor trebui să aibă asupra lor buletinul sau cartea de identitate în format fizic. Versiunile digitale generate prin portofelul guvernamental EVO nu vor fi acceptate pentru confirmarea identității.

„CEC menține dialogul cu Agenția de Guvernare Electronică în vederea utilizării mecanismelor de identificare digitală a alegătorilor la scrutinele viitoare, după finalizarea tuturor verificărilor de securitate și confirmarea siguranței serviciilor respective”, a transmis Comisia Electorală Centrală.

Duminică, 1 noiembrie, alegeri locale noi vor avea loc în șase localități din Republica Moldova.

Scrutinul se va desfășura în satele Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, orașul Costești din raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, precum și în satele Tomai și Chirsova din UTA Găgăuzia.

Tot pe 1 noiembrie, locuitorii satului Delacău din raionul Anenii Noi vor participa la un referendum local.

Atacul cibernetic care a determinat CEC să renunțe temporar la identificarea digitală a avut loc în perioada 19–23 octombrie. În urma acestuia, au fost extrase neautorizat date personale asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

Potrivit informațiilor preliminare, printre datele compromise se numără numele și numerele de identificare ale persoanelor, informații despre familii, pensii, permise de conducere și unele date financiare.

Extragerea neautorizată a informațiilor a fost oprită pe 23 octombrie, la ora 11:30. Totuși, tentativele de acces neautorizat au continuat și ulterior.

După depistarea incidentului, Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a dispus verificarea a 82 de servicii digitale. Cele considerate vulnerabile au fost suspendate temporar, pentru a preveni alte incidente.

Serviciile au fost restabilite complet pe 26 octombrie, după verificarea infrastructurii guvernamentale și aplicarea unor măsuri suplimentare de securitate.

Investigațiile preliminare nu au identificat modificări neautorizate ale informațiilor din registrele de stat. Autoritățile au mai precizat că datele cardurilor bancare nu au fost afectate.

De asemenea, instituțiile au explicat că simpla cunoaștere a unui cod IBAN nu permite accesarea contului bancar al titularului sau efectuarea unor transferuri neautorizate.

Pentru a stabili sursa atacului și amploarea acestuia, continuă investigațiile la care participă Agenția de Guvernare Electronică, Agenția pentru Securitate Cibernetică, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Serviciul de Informații și Securitate și alte instituții competente.

Pe 30 octombrie, Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a pornit o urmărire penală în cazul atacului cibernetic.

Dosarul a fost deschis „în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunilor de încălcare a inviolabilității vieții private și divulgarea datelor urmăririi penale”.

Incidentul a dus și la schimbări în conducerea Agenției de Guvernare Electronică. Pe 28 octombrie, premierul Vasile Tofan a anunțat retragerea din funcție a directoarei AGE, Nicoleta Colomeeț. Decizia a fost convenită de comun acord, iar conducerea instituției a fost preluată temporar de Artiom Cociu.

Șeful Executivului a explicat că, în perioada următoare, prioritatea agenției trebuie să fie securitatea serviciilor digitale, nu doar promovarea și extinderea acestora.