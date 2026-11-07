Românii vor putea folosi, începând din 2027, portofelul european pentru identitate digitală RO Wallet, o aplicație care le va permite să își păstreze pe telefon documentele oficiale, să își dovedească identitatea și să semneze electronic. Lansarea va avea loc în etape, mai întâi pentru persoanele care dețin carte electronică de identitate. Între timp, Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care stabilește responsabilitățile instituțiilor și firmelor implicate în funcționarea sistemului.

Noul portofel digital este dezvoltat în baza Regulamentului european 2024/1183, care obligă statele membre să pună la dispoziția cetățenilor cel puțin o soluție europeană de identitate digitală. Aplicația României se numește RO Wallet și va putea fi utilizată atât în relația cu instituțiile publice, cât și cu firmele, inclusiv în alte state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în ianuarie 2027 va începe înrolarea la distanță a persoanelor care au carte electronică de identitate. Pentru cei care dețin carte de identitate clasică, înrolarea este programată pentru trimestrul al treilea din 2027 și va presupune verificarea identității în prezență.

RO Wallet va permite stocarea și prezentarea în format electronic a unor documente și informații oficiale, fără ca utilizatorii să mai fie nevoiți să recurgă de fiecare dată la copii pe hârtie sau scanări.

Printre informațiile care vor putea fi furnizate prin intermediul aplicației se numără:

-datele de identificare personală;

-informațiile privind starea civilă;

-permisul de conducere;

-calitatea de asigurat în sistemul de sănătate;

-studiile absolvite;

-calificările profesionale;

-informațiile privind obligațiile fiscale.

Aceste date vor proveni din registrele oficiale administrate de instituțiile publice, care vor trebui să dezvolte mecanisme tehnice pentru transmiterea lor către portofelele digitale certificate.

Astfel, o persoană va putea prezenta un document sau un atestat electronic emis de autoritatea competentă, fără să mai fie necesară transmiterea unei copii scanate.

Portofelul nu va înlocui însă actele clasice, ci va oferi o alternativă electronică pentru dovedirea identității și prezentarea documentelor.

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, emiterea, utilizarea și revocarea portofelului european pentru identitate digitală vor fi gratuite. Fiecare cetățean român sau persoană rezidentă în România va avea dreptul la cel puțin un astfel de portofel.

Utilizarea aplicației va fi voluntară. Nicio instituție sau companie nu va putea condiționa accesul la un serviciu electronic exclusiv de folosirea portofelului digital. Persoanele care nu doresc să utilizeze RO Wallet vor putea continua să se identifice prin metodele tradiționale.

Această garanție este prevăzută și în Regulamentul european 2024/1183, care stabilește că persoanele care nu folosesc portofelul nu trebuie dezavantajate în accesul la serviciile publice sau private.

O altă prevedere importantă privește semnătura electronică. Proiectul stabilește că persoanele fizice vor putea utiliza gratuit, în scopuri neprofesionale, cinci semnături electronice calificate pe lună. Semnăturile neutilizate nu vor putea fi reportate pentru luna următoare.

Unul dintre principiile de funcționare ale portofelului digital este controlul utilizatorului asupra propriilor date.

Astfel, persoana care folosește aplicația va putea decide ce informații transmite, cui le transmite și în ce scop. Instituțiile și companiile nu vor putea solicita decât datele strict necesare pentru furnizarea serviciului sau îndeplinirea unei obligații legale.

De exemplu, dacă unei persoane i se solicită să demonstreze că a împlinit 18 ani, aceasta va putea transmite doar confirmarea vârstei, fără să fie nevoită să dezvăluie toate informațiile înscrise în cartea de identitate.

Utilizatorii vor putea consulta și istoricul solicitărilor, pentru a vedea cui au transmis date și în ce scop. Informațiile personale nu vor putea fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, cu respectarea regulilor privind protecția datelor.

Potrivit prezentării oficiale a proiectului RO Wallet, aplicația va putea fi utilizată atât online, cât și offline, iar accesul va fi protejat prin mecanisme de securitate ale telefonului, precum PIN-ul sau autentificarea biometrică.

Pierderea sau furtul telefonului nu ar trebui să permită altei persoane să utilizeze portofelul digital.

Potrivit explicațiilor publicate de echipa RO Wallet, utilizatorul va putea anunța incidentul și solicita dezactivarea portofelului. După dezactivare, acesta nu va mai putea fi utilizat, iar documentele din interior își vor pierde valabilitatea. Ele vor putea fi obținute din nou pe un alt telefon, printr-o procedură securizată.

Accesul la aplicație va fi protejat și prin sistemele de securitate ale dispozitivului, inclusiv PIN, amprentă sau recunoaștere facială.

Proiectul de ordonanță aflat în dezbatere publică stabilește atribuții distincte pentru mai multe instituții, astfel încât să fie asigurate dezvoltarea, funcționarea și supravegherea sistemului.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, va fi furnizorul soluției naționale RO Wallet. Instituția va răspunde de dezvoltarea, implementarea, operarea și securizarea aplicației, precum și de compatibilitatea acesteia cu portofelele digitale din celelalte state membre.

Prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, MAI va asigura și verificarea identității utilizatorilor, precum și furnizarea datelor necesare identificării acestora.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va administra Registrul național al beneficiarilor portofelului european pentru identitate digitală. În acest registru vor fi înscrise instituțiile și companiile care vor utiliza portofelele pentru furnizarea serviciilor electronice, precum și furnizorii anumitor date și atestate.

Autoritatea pentru Digitalizarea României va supraveghea funcționarea sistemului și va putea dispune măsuri corective în cazul identificării unor nereguli.

Alte atribuții vor reveni Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Organismului Național de Acreditare din România și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în domeniile certificării, acreditării și protecției informațiilor personale.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va coordona politicile publice și colaborarea dintre instituțiile implicate și va reprezenta punctul unic de contact în relația cu Comisia Europeană.

Proiectul stabilește obligații și pentru instituțiile publice și firmele care vor utiliza RO Wallet pentru furnizarea serviciilor electronice.

Entitățile înscrise în registrul administrat de STS vor trebui să accepte portofelele europene pentru identitate digitală certificate, potrivit reglementărilor europene.

Acestea vor avea mai multe obligații privind utilizarea informațiilor personale. Vor putea solicita numai datele necesare pentru serviciul oferit, vor trebui să verifice autenticitatea documentelor și atestatelor electronice prezentate și să informeze utilizatorii despre scopul solicitării informațiilor.

De asemenea, vor trebui să păstreze în condiții de securitate evidențe ale solicitărilor de date și ale răspunsurilor primite, pentru o perioadă de până la cinci ani.

Dezvoltarea aplicației a intrat deja într-o etapă avansată de testare. La sfârșitul lunii octombrie 2026, MAI a pus la dispoziția partenerilor mediul de testare și aplicația mobilă necesare integrării RO Wallet.

La începutul lunii noiembrie, echipa României a prezentat pentru prima dată aplicația într-o demonstrație live, la evenimentul european EUDI Wallet Launchpad 2026, organizat la Bruxelles.

Cu această ocazie, RO Wallet a trecut testele de interoperabilitate cu portofelele digitale din 12 țări: Austria, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Norvegia, Polonia, Spania, Ungaria și Ucraina.

MAI a anunțat că lansarea pentru public este programată în ianuarie 2027, pentru prima categorie de utilizatori, respectiv titularii cărților electronice de identitate. Accesul va fi extins ulterior și pentru persoanele care dețin cărți de identitate clasice.